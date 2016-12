BORSE EUROPA - Indici deboli dopo avvio negativo Wall Street

indice chiusura

alle 16,00 var % 2006 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 4.377,20 -0,40 4.119,94

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.522,67 -0,26 1.483,47

DJ Stoxx banche 437,20 -0,59 510,33

DJ Stoxx oil&gas 429,18 -0,33 411,61

DJ stoxx tech 314,71 +0,75 307,69 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 3 dicembre (Reuters) - Dopo una mattinata intorno alla parità, le borse europee rallentano leggermente nel pomeriggio, complice l'avvio negativo di Wall Street.

L'attesa è per la mossa della Fed che si riunirà in settimana sui tassi.

Alle 15,45 italiane l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,26%.

I titoli in evidenza:

* Il gruppo media francese VIVENDI (VIV.PA: Quotazione) guadagna l'1,91% sulla notizia che fonderà la sua divisione videogame con Activision (ATVI.O: Quotazione) in un'operazione da 9,85 miliardi di dollari.

* WPP (WPP.L: Quotazione) balza dell'1,22% dopo essersi aggiudicato una commessa per gestire marketing e pubblicità dell'americana Dell DELL.O. Ieri Dell ha dichiarato ieri che investirà 4,5 miliardi in tre anni nel marketing come parte dell'accordo per creare una nuova agenzia con WPP.

* La tedesca AWD AWDG.DE balza di quasi il 30% dopo che la svizzera SWISS LIFE SLHN.VX (-6,84%) ha lanciato un'offerta sulla società a 30 euro per azione. * JAZZTEL JAZ.MC sale del 5,56% dopo le indiscrezioni stampa di un quotidiano secondo cui è in partnership con KPN (KPN.AS: Quotazione) per usare la sua tecnologia per servizi di telefonia mobile in Spagna meno costosi.

* VEDIOR VDOR.AS balza dell'8,29% dopo l'offerta da 3,3 miliardi di euro da parte di RANDSTAD (RAND.AS: Quotazione) (-10,33%).

* INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) sale dell'1,6% sulle voci secondo cui Taiwan Semiconductor e Hinyx starebbero per lanciare un'opa sulla società tedesca.

* ADIDAS ADSG.DE guadagna l'1,1% su voci di offerta in arrivo da parte di Nike e Asics.