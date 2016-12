BORSE EUROPA - Indici in calo di oltre 1%, pesano bancari e auto

MILANO, 2 giugno (Reuters) - Seduta in rosso per le borse europee, zavorrate dal pesante calo dei bancari sulla scia delle notizie negative riguardanti l'istituto britannico di mutui Bradford & Bingley BB.L.

Intorno alle 16, l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in calo dell'1,17%. Oppresso dai timori legati all'inflazione dopo i rincari di petrolio e materie prime, il paniere ha perso lo 0,3% in maggio.

Crollano le azioni di Bradford & Bingley (-23,5% circa) dopo le dimissioni dell'AD e l'annuncio di stamani di un aggiornamento sui conti, che ha diffuso timori sulle prospettive a breve termine per la banca e in generale per il mercato dei mutui britannico.