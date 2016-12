BORSE EUROPA - Indici positivi, bene telecomunicazioni e banche

indici chiusura

alle 16,00 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.318,27 +0,77 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.180,70 +0,44 1.314,42 DJ Stoxx banche 280,86 +1,46 337,67 DJ Stoxx oil&gas 409,61 -0,01 435,73 DJ stoxx tech 214,76 +0,49 249,25 ---------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE, 2 luglio (Reuters) - Le piazze europee hanno trascorso la sessione in territorio prevalentemente positivo. La pubblicazione del report dell'Adp Employer Service sull'occupazione Usa (-79.000 occupati nel mese di giugno) ha frenato la loro corsa e la timida apertura di Wall Street non ha impresso loro una spinta significativa.

L'andamento più brillante è quello degli indici che raggruppano le telecomunicazioni , su del 2,85%, grazie anche a Morgan Stanley che ha promosso il settore europeo ad "attractive" da "in-line". Bene anche i farmaceutici (+1,48%) e l'indice che raggruppa i bancari (+1,46%), trainato dal rimbalzo di UBS UBSN.VX e DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione).

Pessima invece la performance del paniere dei titoli retail , che scivola giù del 3,78%. Alle 16,00 il paniere londinese Ftse 100 .FTSE guadagna lo 0,52%, il Cac 40 francese .FCHI lo 0,11% e il Dax tedesco lo 0,71% .

Tra i titoli in evidenza:

* Buona la performance di VODAFONE (VOD.L: Quotazione), che guadagna il 3,94%, nonostante Morgan Stanley le abbia assegnato il rating "underweight" perché ha valutato la società e il rendimento delle sue azioni poco attraente. Ha contribuito a spingere su il titolo il segretario delle telecomunicazioni indiano Siddhartha Behura, dicendo che il governo non intende far cessare i servizi BlackBerry in India, dove VODAFONE è attiva con la sua controllata Vodafone Essar.

* Tra le altre società di telecomunicazioni, le scandinave TELENOR (TEL.OL: Quotazione) e TELIASONERA TLSN.ST, la spagnola TELEFONICA (TEF.MC: Quotazione), la francese FRANCE TELECOM FTE.PA e la tedesca DEUTSCHE TELEKOM (DTEGn.DE: Quotazione) viaggiano tutte oltre il 2%.

* ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione) guadagna il 5,35%, dopo aver vinto in America una disputa sul brevetto del farmaco Seroquel per la cura della schizofrenia.

* UBS e DEUTSCHE BANK rimbalzano dopo la giornata negativa di ieri, dopo che i vertici delle due banche hanno annunciato che non ci sarà bisogno di ulteriori aumenti di capitale e guadagnano rispettivamente l'1,28% e il 5,26%.

* La francese DANONE (DANO.PA: Quotazione) scivola sul downgrade di Morgan Stanley che taglia il suo ratinga a "equal-weight" da overweight" e il suo target price del 20% a 50 euro, con il suo titolo perde il 3%, per un calo rilevato nei consumi di latticini e acqua.

* TESCO (TSCO.L: Quotazione) segna la performance peggiore dell'indice DJ Stoxx 50 .STOXX50 perdendo il 3,8%, toccata dalla crisi dei consumi che potrebbe veder ridurre i margini di profitto con la clientela che migra verso i discount. Citigroup ha abbassato il target price della catena di retail inglese a 470 pence da 520, con rating invariato a "buy".