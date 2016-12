Borse europee viste in crescita in scia a Usa e Asia

LONDRA, 2 maggio (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un'apertura in crescita sulla scia di Stati Uniti e Asia, dove l'apprezzamento del dollaro e il raffreddamento delle quotazioni del petrolio hanno alleviato i timori di inflazione.

I bookmaker di Londra si attendono per il Ftse 100 britannico .FTSE e per il Dax tedesco .GDAXI un avvio in crescita dello 0,7%, mentre per il Cac 40 francese .FCHI il rialzo potrebbe essere di almeno l'1,1%.