BORSE EUROPA - Indici in calo, pesanti bancari dopo B&B

MILANO, 2 giugno (Reuters) - Le Borse europee sono in netto calo interrompendo il rally delle ultime tre sedute anche per effetto dei ritracciamento dei bancari sulle notizie dei problemi all'istituto britannico di mutui Bradford & Bingley BB.L

Alle 10,45 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in calo dell'1,3%. Sui singoli mercati, il Dax tedesco .GDAXI scende dell'1,18,%, il Cac francese .FCHI dell'1,6% e l'indice Ftse100 di Londra perde lo 0,99%.

L'AD di Bradford & Bingley si è dimesso ieri e stamani la società ha annunciato un aggiornamento sui conti che ha diffuso timori sulle prospettive a breve termine per la banca e in generale per il mercato dei mutui britannico.