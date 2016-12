BORSE EUROPA - In rialzo, trascinate da industria estrattiva

indici chiusura

alle 16,45 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.872,92 +0,76 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.012,53 +0,77 831,97

DJ Stoxx banche 218,61 -0,61 149,51

DJ Stoxx oil&gas 315,89 +0,85 264,50

DJ Stoxx tech 177,84 +1,14 152,86 ---------------------------------------------------------------

PARIGI, 11 dicembre (Reuters) - Le Borse europee aggiungono guadagni a quelli realizzati ieri, trainate dai titoli legati alle materie prime, che avanzano spinti dai dati macroeconomici positivi arrivati dalla Cina. La produzione industriale cinese a novembre è salita ai massimi da giugno 2007.

I segnali di ripresa dell'economia americana, che si sono concretizzati nella crescita delle vendite al dettaglio a novembre e della salita dell'indice preliminare Reuters/Università del Michigan sulla fiducia dei consumatori a dicembre, entrambi sopra le attese, non hanno influenzato particolarmente le Piazze del Vecchio continente.

Scendono i titoli bancari, unico comparto negativo. Pesano soprattutto le banche greche (che perdono nel complesso il 6%) e quelle spagnole, sotto pressione per i timori sulla situazione finanziaria dei due paesi, che nei giorni scorsi hanno visto il taglio del rating nel caso della Grecia e dell'outlook in quello della Spagna.

Intorno alle 16,45 l'indice FTSE Eurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,77%. Tra le singole piazze, Londra .FTSE guadagna lo 0,73%, Francoforte .GDAXI l'1,09% e Parigi .FCHI lo 0,47%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* I bancari sono il settore peggiore d'Europa, in calo dello 0,61%. Oltre alle banche greche e spagnole, scende dell'1,6% Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione), dell'1,4% Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione), dell'1,2% Commerzbank (CBKG.DE: Quotazione) e Credit Agricole (CAGR.PA: Quotazione), dell'1,1% Ubs UBSN.VX.

* Balza di oltre il 5% Ing ING.AS, che ha annunciato l'imminente rimborso al governo olandese di metà dei 10 miliardi di euro di aiuti pubblici ricevuti l'anno scorso.

* Il comparto dell'energia è tornato in linea con il mercato, ritracciando la crescita registrata sulla scia del rialzo del greggio. BG Group BG.L, BP (BP.L: Quotazione), Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione) e Total (TOTF.PA: Quotazione) sono tutte positive. Negativa è Dragon Oil DGO.L, che perde il 2,2%, dopo aver rinunciato all'offerta da 1,9 miliardi di dollari da parte di Enoc (controllata di Dubai) per il 48% della società.

* In luce i titoli minerari dopo i segnali positivi arrivati dell'economia cinese. Forti progressi per Antofagasta (ANTO.L: Quotazione), Kazakhmys (KAZ.L: Quotazione), BHP Billiton (BLT.L: Quotazione), Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) e Xstrata XTA.L, che guadagnano tutte dall'1,8 al 3%.

* Un downgrade di Merrill Lynch a "neutral" pesa sul farmaceutico tedesco Arzneimittel (STAGn.DE: Quotazione), mentre sale l'aeroporto di Francoforte Fraport (FRAG.DE: Quotazione) grazie al giudizio "overweight" assegnato da Hsbc.

* Mouchel MCHL.L guadagna oltre il 17% dopo che il gruppo ha fatto sapere che è sulla buona strada per centrare gli obiettivi di crescita per l'anno che terminerà a fine luglio.

* In controtendenza AXA (AXAF.PA: Quotazione), che perde oltre il 2% dopo la sospensione della vendita della propria quota del 15,6% nella cinese Taikang Life.

* ASOS (ASOS.L: Quotazione) perde oltre lo 0,8% dopo che Charles Stanley ha assegnato al negozio di moda online il rating "sell", spiegando che si tratta di una "azienda molto buona" ma che è "prezzata per la perfezione".

* La compagnia aerea low cost Ryanair (RYA.I: Quotazione) sale del 2,7% grazie alla promozione a "outperform" da "in-line" da parte del broker Cazenove. EasyJet (EZJ.L: Quotazione) è invece piatta sulla notizia che l'ad Andy Harrison lascerà la compagnia e dopo che Cazenove ha tagliato il rating a "in-line" da "outperform".

* Autoliv (ALV.N: Quotazione) (ALIVsdb.ST: Quotazione), il più grande produttore di airbag e cinture di sicurezza, ha alzato le indicazioni per il quarto trimestre, a causa dell'impennata del mercato automobilistico in Cina e in altri mercati emergenti. A Stoccolma il titolo sale di oltre il 6%.

* Il produttore di sistemi elettronici per la difesa Thales (TCFP.PA: Quotazione) è in rally dopo aver presentato un piano quinquennale di taglio dei costi attraverso il miglioramento dell'efficienza.