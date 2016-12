BORSE EUROPA - Toniche in avvio con banche e settore energia

indici chiusura

alle 10,00 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.872,96 +0,76 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.013,53 +0,86 831,97

DJ Stoxx banche 221,29 +0,59 149,51

DJ Stoxx oil&gas 315,08 +0,61 264,50

DJ Stoxx tech 177,26 +0,78 152,86 ---------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE, 11 dicembre (Reuters) - Le borse europee si muovono in rialzo a inizio seduta, estendendo il progresso di ieri dopo tre giorni di fila di ribassi.

Salgono in particolare i titoli bancari e quelli energetici, in un clima di attesa per importanti dati Usa che saranno pubblicati nel pomeriggio.

Intorno alle 10 l'indice FTSE Eurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,8%. Tra le singole piazze, Londra .FTSE guadagna lo 0,88%, Francoforte .GDAXI lo 0,99% e Parigi .FCHI lo 0,64%.

"I mercati si stanno lentamente trascinando verso la fine dell'anno, come si può osservare dagli ultimi giorni", dice Carsten Klude, gestore di M.M. Warburg in Germania. "I dati macro - soprattutto le vendite al dettaglio e la fiducia dei consumatori - potrebbero avere un impatto più tardi, ma non mi aspetterei troppo", aggiunge.

Alle 14,30 italiane saranno pubblicati le statistiche sulle vendite al dettaglio Usa di novembre, mentre alle 15,55 sarà la volta dell'indice Reuters/University of Michigan sulla fiducia dei consumatori per dicembre.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Salgono le banche con HSBC (HSBA.L: Quotazione), Barclays (BARC.L: Quotazione), Lloyds (LLOY.L: Quotazione), Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) e BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione).

* Balza di oltre il 5% Ing ING.AS, che ha annunciato l'imminente rimborso al governo olandese di metà dei 10 miliardi di euro di aiuti pubblici ricevuti l'anno scorso.

* Bene il comparto dell'energia sulla scia del rialzo del greggio con BG Group BG.L, BP (BP.L: Quotazione), Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione) e Total (TOTF.PA: Quotazione) tutte positive.

* In luce i titoli minerari dopo una serie di segnali positivi sullo stato di salute dell'economia cinese. Forti progressi per Kazakhmys (KAZ.L: Quotazione), BHP Billiton (BLT.L: Quotazione), Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) e Xstrata XTA.L.

* Un downgrade di Merrill Lynch a "neutral" pesa sul farmaceutico tedesco Arzneimittel (STAGn.DE: Quotazione), mentre sale l'aeroporto di Francoforte Fraport (FRAG.DE: Quotazione) grazie al giudizio "overweight" assegnato da Hsbc.