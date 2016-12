BORSE EUROPA - Indici in calo, banche greche estendono ribassi

indici chiusura

alle 10,00 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.837,41 -0,41 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.000,60 -0,38 831,97

DJ Stoxx banche 218,37 -0,61 149,51

DJ Stoxx oil&gas 313,08 -0,83 264,50

DJ Stoxx tech 175,58 -0,48 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 9 dicembre (Reuters) - Borse europee in modesto calo in avvio, appesantite dal ribasso di titoli energetici e farmaceutici, in un clima privo di direzioni precise.

Intorno alle 10 l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,35%. Tra le singole piazze, Londra .FTSE cede lo 0,12%, Francoforte .GDAXI lo 0,43% e Parigi .FCHI lo 0,23%.

Qualche spunto potrebbe arrivare dalle iniziative di politica economica e fiscale della Gran Bretagna, su cui dovrebbe fornire delle indicazioni oggi il ministro delle Finanze Alistair Darling intorno a metà giornata.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Pesanti i titoli bancari della Grecia , il cui indice è sceso a inizio seduta fino a -4,4%, ampliando le perdite archiviate ieri dopo che Fitch ha tagliato i rating sul debito sovrano e sugli istituti di credito. "Le perdite sono dovute al taglio dei rating", dice l'analista di Hsbc Joanna Telioudi secondo cui le banche avranno bisogno di nuovo capitale a fronte dei bond governativi in portafoglio in base alle norme di Basilea II.

* Sale del 2% Volkswagen (VOWG.DE: Quotazione), che ha stretto un accordo per rilevare il 19,9% della giapponese Suzuki Motor (7269.T: Quotazione).

* Uno dei settori più deboli è quello dell'energia. BG Group BG.L, BP (BP.L: Quotazione), Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione) and Total (TOTF.PA: Quotazione) sono tutte negative.

* In calo anche i farmaceutici, con GlaxoSmithKline (GSK.L: Quotazione), AstraZeneca AXN.L e Roche ROG.VX in leggero ribasso.

* Sale dell'1% circa l'editore anglo-olandese Reed Elsevier (REL.L: Quotazione) sulla scia di un upgrade a "buy" da "hold" di Deutsche Bank, che ha anche alzato il target price a 550 da 450 pence.

* Netto calo per EasyJet (EZJ.L: Quotazione) dopo l'annuncio delle dimissioni dell'AD Andy Harrison, in contrasto con il fondatore Stelios Haji-Iannou.