Borse europee attese poco mosse in avvio

LONDRA, 9 dicembre (Reuters) - E' atteso un avvio stabile per le borse europee dopo i forti ribassi di ieri, aiutate dal rimbalzo dei prezzi del petrolio che dovrebbe spingere i titoli del settore energetco.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che oggi il FTSE 100 .FTSE apra in rialzo di 7-10 punti, che il DAX .GDAXI parta invariato o in calo fino a 3 punti, che il CAC 40 .FCHI si muova in avvio tra un calo di 5 punti e un rialzo di 8 punti.