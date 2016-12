BORSE EUROPA - In calo dell'1,6%, pesano bancari su timori Dubai

indici chiusura

alle 16,45 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.849,42 -1,61 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.003,85 -1,63 831,97

DJ Stoxx banche 219,98 -2,21 149,51

DJ Stoxx oil&gas 315,20 -1,56 264,50

DJ Stoxx tech 176,23 -0,07 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 8 dicembre (Reuters) - Nel pomeriggio i listini europei ampliano le perdite, dopo aver girato in negativo in tarda mattinata. Trascinano al ribasso gli indici i titoli bancari, penalizzati dai nuovi timori per le esposizioni verso Dubai, e i dati sotto le attese sulla produzione industriale tedesca. Pesa inoltre il taglio, da parte di Fitch, del rating sul debito della Grecia a BBB+ da A-, con un outlook negativo.

Il settore bancario è tra i peggiori. Per gli analisti, all'origine delle vendite c'è un rapporto sull'entità delle perdite riportate da Nakheel, una controllata di Dubai World. Il gruppo immobiliare avrebbe accusato una perdita di 3,65 miliardi di dollari nella prima metà dell'esercizio.

Pesano anche i dati sulla produzione industriale tedesca, che a ottobre è inaspettatamente calata dell'1,8% rispetto a settembre, a fronte del consensus per una ripresa dell'1,0%.

Alle 16,45, l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 perde l'1,63%. Londra .FTSE segna -1,52%, Francoforte .GDAXI -1,54% e Parigi .FCHI -1,4%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* I bancari sono tra i titoli peggiori, con l'indice di settore che perde il 2,21%. Barclays (BARC.L: Quotazione), HSBC (HSBA.L: Quotazione), Banco Santander (SAN.MC: Quotazione), Standard Chartered (STAN.L: Quotazione) si avvicinano a perdite di quasi il 3%.

* Particolarmente penalizzata Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione), che cede oltre il 7% sui timori delle dimissioni del board per le divergenze con il governo sul tema dei bonus e sulle preoccupazioni per il debito di Dubai.

* Soffrono soprattutto le banche greche, dopo che il rapporto di S&P ha evidenziato come gli istituti del paese siano i più esposti ai rischi in Europa occidentale. Bank of Piraeus (BOPr.AT: Quotazione) e National Bank of Greece (NBGr.AT: Quotazione) perdono oltre l'8%.

* Negativo anche il comparto auto (-2,17%)

* Contengono le perdite i farmaceutici e i titoli tecnologici. Tra questi ultimi si mettono in mostra ERICSSON (ERICb.ST: Quotazione), che guadagna l'1,57%, e NOKIA (NOK.N: Quotazione), che ha ricevuto la promozione a perform da underperform dal broker BMO.

* In grande spolvero TNT TNT.AS (+3,15% circa): un giornale olandese ha scritto che due fondi attivisti avrebbero rastrellato sul mercato azioni del gruppo di spedizioni con l'obiettivo di un riassetto.

* TESCO (TSCO.L: Quotazione), numero tre al mondo nella grande distribuzione, arretra del 2,7% dopo aver annunciato vendite deludenti.