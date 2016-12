BORSE EUROPA-Si assestano in timido rialzo dopo partenza incerta

indici chiusura

alle 10,45 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.906,27 +0,35 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.022,15 +0,15 831,97

DJ Stoxx banche 224,77 -0,08 149,51

DJ Stoxx oil&gas 320,61 +0,15 264,50

DJ Stoxx tech 177,66 +0,75 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 8 dicembre (Reuters) - Dopo le prime battute incerte l'azionario del Vecchio Continente sembra poi assestarsi in timido rialzo. I commenti del presidente della Federal Reserve Ben Bernanke sulle prospettive dell'economia invitano gli investitori alla cautela; ma le ultime dichiarazioni del ministro delle Finanze del Dubai e il recupero di petroliferi e bancari offrono supporto. Allungano i tech guidati da NOKIA NOK1V.HE ed ERICSSON (ERICb.ST: Quotazione)

Abdulrahman al-Saleh ha detto all'emittente Al Arabiya che sei mesi sono troppo pochi per ristrutturare Dubai World ma, nel lungo termine, la conglomerata pubblica ha abbastanza attivi per far fronte ai propri impegni. Il ministro ha aggiunto che il governo del Dubai sosterrà il gruppo "in qualità di proprietario", senza tuttavia fornire altri dettagli.

Alle 10,45, l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,2. Londra .FTSE segna +0,2%, Francoforte .GDAXI +0,3% e Parigi .FCHI +0,3%. Ieri il benchmark europeo ha lasciato sul terreno lo 0,5% ma resta in rialzo del 22% da inizio anno e del 57% dai minimi di inizio marzo.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Resta sotto pressione l'industria estrattiva, complice un ridimensionamento delle quotazioni dei principali metalli. Deboli BHP Billiton (BLT.L: Quotazione) e Xstrata XTA.L mentre recuperano Anglo American (AAL.L: Quotazione), Antofagasta (ANTO.L: Quotazione), Rio Tinto (RIO.L: Quotazione), e Eurasian Natural Resources ENRC.L.

* Sotto i riflettori i titoli del solare, con l'indice FTSE delle tecnologie pulite che sale dello 0,2%. I trader segnalano il sentiment positivo in occasione del summit di Copenhagen sul clima. Le tedesche Q-CELLS QCEG.DE, SOLARWORLD SWVG.DE e la norvegese RENEWABLE ENERGY (REC.OL: Quotazione) guadagnano tra il 2,8 e il 4,2%.

* In grande spolvero TNT TNT.AS (+4% circa): un giornale olandese ha scritto che due fondi attivisti avrebbero rastrellato sul mercato azioni del gruppo di spedizioni con l'obiettivo di un riassetto.

* TESCO (TSCO.L: Quotazione), numero tre al mondo nella grande distribuzione, arretra di un abbondante punto percentuale dopo aver annunciato vendite deludenti.

* Ben comprato anche lo specialista nelle patologie delle ossa belga GALAPAGOS GLPG.BR dopo il pagamento di 4 milioni di euro ricevuto da GlaxoSmithKline (GSK.L: Quotazione) nel quadro della partnership per lo sviluppo di farmaci contro l'artrite.