Borse Europa attese piatte dopo commenti Bernanke

PARIGI, 8 dicembre (Reuters) - Per gli indici delle borse europee si prospetta un avvio di seduta sui valori della chiusura precedente, dopo la leggera correzione della vigilia, in un mercato che ancora deve metabolizzare i commenti del banchiere centrale Usa.

Ben Bernanke ha definito ieri sera la ripresa dell'economia Usa ancora fragile, prefigurando un tasso di disoccupazione elevato per qualche tempo mettendo in questo modo a tacere le ultime voci di mercato circa una possibile stretta sui tassi.

Gli 'spreadbetter' si attendono per l'indice Ftse100 britannico .FTSE un'apertura in una forchetta di -2/+1, per il Dax tedesco .GDAXI un -1/+1 e per il Cac-40 francese .FCHI un intervallo tra invariato e +4 punti.