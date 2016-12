BORSE EUROPA - In rialzo trascinate da bancari e settore auto

indici chiusura

alle 10,30 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.908,05 +1,05 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.024,11 +0,87 831,97

DJ Stoxx banche 234,15 +1,58 149,51

DJ Stoxx oil&gas 320,90 +0,84 264,50

DJ Stoxx tech 177,70 +0,17 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 3 dicembre (Reuters) - Le principali Borse europee sono tutte in rialzo, rafforzando i guadagni delle precedenti due sedute, trascinate dai titoli bancari e dal settore auto.

Alle 10,30, l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 sale dell'1,05%, in crescita del 58% dal minimo storico raggiunto lo scorso 9 marzo. Londra .FTSE segna +0,77%, Francoforte .GDAXI è in rialzo dell'1,11% e Parigi .FCHI avanza dell'1,12%.

Le auto sono il comparto che guida l'avanzata delle piazze del Vecchio continente, in salita dell'2,15% dopo che Peugeot (PEUP.PA: Quotazione) ha annunciato di essere in trattativa per un ampliamento della partnership con Mitsubishi (7211.T: Quotazione). Secondo indiscrezioni, sarebbe pronta ad acquisirne il 30-50%.

I titoli bancari avanzano spinti dalla notizia che BofA (BAC.N: Quotazione) ripagherà 45 miliardi di dollari ricevuti dal governo per il suo salvataggio.

Il tono positivo si rispecchia anche nel benchmark mondiale MSCI .MIWDOOOOOPUS, che ha toccato oggi il massimo degli ultimi 14 mesi. L'indice ha raggiunto quota 302,45, guadagnando 0,7%.

Tra i titoli in evidenza

* In rally il comparto auto, guidato da Peugeot che sale del 1,14% e Renault (RENA.PA: Quotazione), Fiat FIA.MI e BMW (BMWG.DE: Quotazione) che guadagnano tutte oltre il 2,5%. Volkswagen (VOWG.DE: Quotazione) in rialzo più lieve a 0,54%.

* Avanzano i bancari, con Barclays (BARC.L: Quotazione), Commerzbank (CBKG.DE: Quotazione), Lloyds (LLOY.L: Quotazione), Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione), UBS UBSN.VX e UniCredit (CRDI.MI: Quotazione) che guadagnano dall'1,9% al 3,5%.

* Siemens (SIEGn.DE: Quotazione) scende del 2,5% dopo aver annunciato di attendere per quest'anno un calo dell'utile operativo.

* Nel primo giorno di quotazione in Borsa, Cfao (CFAO.PA: Quotazione), unità di distribuzione in Africa del gruppo francese del lusso e retail PPR (PRTP.PA: Quotazione), guadagna il 3,9%, dopo aver raccolto 806 milioni nell'Ipo.

* Phoenix Solar (PS4G.DE: Quotazione) guadagna oltre il 5% dopo aver annunciato di aver registrato un'accelerazione negli ultimi mesi e di aspettarsi un primo trimestre 2010 positivo.

* In controtendenza, tra le midcap, il gruppo televisivo Sky Deutschland SKYDn.DE, che scende del 3,7% dopo l'annuncio che il Ceo Mark Williams lascerà la società.

* Landore (LND.L: Quotazione) in rally dopo l'annuncio della scoperta di un nuovo giacimento d'oro.

