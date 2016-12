BORSE EUROPA - Indici in rialzo, ma bancari restano pesanti

indici chiusura

alle 16,00 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.873,90 +0,07 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.013,90 +0,28 831,97

DJ Stoxx banche 223,30 -0,64 149,51

DJ Stoxx oil&gas 318,19 +0,25 264,50

DJ Stoxx tech 177,29 -0,73 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 2 dicembre (Reuters) - Le borse europee appaiono in rialzo per le terza seduta consecutiva, sebbene dopo lo slancio di ieri i titoli finanziari esercitino una certa pressione al ribasso. Le banche, che ieri avevano spinto l'indice di comparto in rialzo del 2,6% sul placarsi dei timori relativi al debito di Dubai, appaiono oggi in difficoltà.

"I mercati stanno sognando ad occhi aperti" dice Christian Schmitt di Helaba in riferimento ai precedenti rialzi in Europa. "Dopo il rialzo di ieri dei mercati, non c'è motivo per cui oggi si debba comoprare" ha aggiunto.

Alle 15,45 l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 viaggia col rialzo di 0,34%, Londra .FTSE vira in positivo segnando +0,04%, Francoforte .GDAXI +0,06% e Parigi .FCHI +0,31%.

Tra i titoli in evidenza:

* A guidare il calo dei bancari ROYAL BANK OF SCOTLAND RSB.Lcon -5,25% sulla notizia del veto della Gran Bretagna relativamente ai bonus e una cauta nota di Credit Suisse sul settore. In calo anche HSBC (HSBA.L: Quotazione) che cede 1,2%, BNP PARIBAS < BNPP.P> con -2,60%, DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) con -2,5%, STANDARD CHARTERED (STAN.L: Quotazione) -0,6%. * In controtendenza BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) che mantiene un rialzo 3,4% dopo che Goldman Sachs l'ha promossa a "buy".

* Sulla piazza svizzera, NESTLE NESN.VX guadagna 1,24% stimolata da una nota di Ubs sul 2010, in cui si suggerisce di acquistare il titolo insieme ai farmaceutici ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione) e GLAXOSMITHKLINE (GSK.L: Quotazione) in rialzo rispettivamente dello 0,4% e dello 0,3%. * VODAFONE (VOD.L: Quotazione) è in rialzo del 2,10% nel giorno in cui Credit Suisse ha alzato il prezzo obiettivo a 160 da 150 pence in vista dell'attesa ripresa in Europa.

* Dopo un rialzo nelle prime battute all'indomani della pubblicazione dei risultati dei 9 mesi, che hanno sorpreso positivamente BOUYGUES (BOUY.PA: Quotazione) passa in negativo con un calo del 2%. * Sempre sulla piazza parigina, è in evidenza VALEO (VLOF.PA: Quotazione) con +4,9% dopo che Morgan Stanley ha avviato la copertura sul titolo del produttore di componentistica auto con raccomandazione "overweight".

