BORSE EUROPA - Indici rimbalzano, Dubai fa meno paura

indici chiusura

alle 9,50 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.843,46 +1,65 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.001,59 +1,65 831,97

DJ Stoxx banche 222,74 +1,92 149,51

DJ Stoxx oil&gas 314,47 +1,76 264,50

DJ Stoxx tech 178,38 +1,63 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 1 dicembre (Reuters) - Le borse europee si muovono al rialzo, in un movimento di rimbalzo dalle perdite della vigilia, mentre si affievoliscono i timori su Dubai e si risveglia l'appetito degli investitori per le attività più rischiose, come l'azionario.

Alle 9,45 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in rialzo dell'1,51%. Sui singoli mercati, il Cac-40 francese .FCHI sale dell'1,58% 0,75% e il Dax tedesco .GDAXI dell'1,68%, a Londra il Ftse 100 .FTSE avanza dell'1,48%.

"Il mercato si sta rendendo conto che la crisi di Dubai è limitata a quell'area geografica", commenta Heino Ruland, strategist di Ruland Research a Francoforte.

Tra i titoli in evidenza:

* THOMSON TMS.PA sale del 3,5% circa, dopo un +9% nei primi scambi. La società media tecnologica ha ottenuto il ricorso a una procedura di tutela dai creditori nella speranza di ristrutturare il debito entro il prossimo febbraio.

* Denaro su AREVA CEPFi.PA, su ALSTOM (ALSO.PA: Quotazione) e su SCHNEIDER ELECTRIC (SCHN.PA: Quotazione) sull'annuncio di colloqui in esclusiva per la vendita delle attività di Areva, T&D, ad Alstom e Schneider.

* Avanza di oltre il 2% a Francoforte il titolo HENKEL (HNKG_p.DE: Quotazione), prodotti e detergenti per la casa, grazie alla promozione di Societé Generale a "buy" da "hold", con target price elevato a 40 da 25 euro. "Nel settore pensiamo che Henkel rappresenti la storia di ristrutturazione più solida", commenta il broker.

* GREEN KING (GNK.L: Quotazione) a Londra balza di oltre il 7%. La quarta catena di pub della Gran Bretagna ha annunciato un miglioramento dell'utile semestrale del 2,8%.

