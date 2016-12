Borse europee viste positive scia WS e Asia, occhi a dati Usa

LONDRA, 1 dicembre (Reuters) - Si profila un avvio di seduta positivo per le borse europee, sulla scia dei guadagni registrati a Wall Street e in Asia.

I bookmaker finanziari scommettono su un britannico FTSE 100 .FTSE in rialzo in apertura tra 32 e 35 punti, sul tedesco DAX .GDAXI in avanti di 25-26 punti, mentre il francese CAC-40 .FCHI dovrebbe esordire con un guadagno di 26-28 punti.