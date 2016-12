BORSE EUROPA - In calo su timori Dubai, calano energetici

indici chiusura

alle 16,15 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.821,20 -0,35 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 993,15 -0,67 831,97

DJ Stoxx banche 220,83 -0,34 149,51

DJ Stoxx oil&gas 312,10 -0,98 264,50

DJ Stoxx tech 176,50 -1,04 152,86 ---------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE, 30 novembre (Reuters) - Le borse europee sono in ribasso appesantite dai titoli energetici, con i bancari poco mossi dopo le vendite della prima parte della seduta.

Ieri gli Emirati arabi uniti hanno offerto aiuto alle banche in difficoltà, un primo passo per allontanare il rischio che il default di due delle principali società di Dubai possa frenare la ripresa economica.

Ma il mercato resta fragile, nonostante la decisione della Banca centrale di fornire liquidità agli istituti di Dubai e la promessa del vicino Abu Dhabi di dare sostegno selettivo alle società in difficoltà.

Klaus Wiener, responsabile della ricerca di Generali Investments, dice che gli investitori restano preoccupati in merito all'impatto dei problemi di debito a Dubai. "Aggiunge incertezza", spiega. Non vede però forti vendite sull'azionario nel breve termine. "Il mercato dovrebbe essere in grado di tenere gli attuali livelli. Prevediamo un flusso di dati ragionevolmente positivo che potrebbe aiutare a stabilizzare il mercato", dice Wiener.

Alle 10,10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,67%. Sui singoli mercati, il Cac-40 francese .FCHI scende dello 0,75% e il Dax tedesco .GDAXI dello 0,56%, a Londra il Ftse 100 .FTSE cede lo 0,52%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra gli energetici, BG Group BG.L, BP (BP.L: Quotazione) e Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione) perdono dallo 0,6 all'1,6%. In controtendenza Sterling Energy (SEY.L: Quotazione), che avanza del 6,5% dopo aver annunciato che inizierà i lavori per un nuovo pozzo in Kurdistan a dicembre.

*L'utility tedesca RWE (RWEG.DE: Quotazione) perde l'1,5% dopo che l'AD ha dichiarato alla stampa che la società userà i proventi della vendita della propria quota in American Water per ridurre il debito, invece che per pagare un extra- dividendo.

* Stoxx delle auto negativo (-0,8%) nonostante un iniziale avvio positivo di alcuni dei titoli guida del settore aiutati da un report di Goldman Sachs. Positive Porsche (PSHG_p.DE: Quotazione), RENAULT (RENA.PA: Quotazione) e Fiat FIA.MI.

* CADBURY CBRY.L poco mossa. L'AD Todd Stitzer, secondo quanto riportato dai giornali, ha detto che la società ha "forti similitudini culturali" con Hershey (HSY.N: Quotazione). Le voci su una battaglia per il controllo di Cadbury tra Kraft Foods KFT.N e altri, inclusa Hershey, hanno spinto al rialzo i titoli della società nelle ultime sedute. Kraft ha messo sul tavolo un'offerta cash e azioni per 9,9 miliardi di sterline.

* BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) perde il 3% sulle attese meno ottimistiche sui trasferimenti alla bad bank irlandese e la conseguente necessità di raccogliere un ammontare più alto di nuovi capitali.

* DCD Media (DCD.L: Quotazione) vola, guadagnando il 30% circa, dopo aver annunciato la riduzione del debito e l'arrivo di nuovi finanziamenti, grazie soprattutto alla conversione di 6,93 milioni di sterline di bond convertibili da parte di Highbridge Capital Management.

((Redazione Milano, +39 02 66129431, milan.newsroom@news.reuters.com))

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia