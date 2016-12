BORSE EUROPA -Indici in rialzo nel pomeriggio, recuperano banche

indici chiusura

alle 15,35 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.811,93 +0,45 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 992,48 +0,44 831,97

DJ Stoxx banche 220,10 +0,90 149,51

DJ Stoxx oil&gas 312,42 +0,32 264,50

DJ Stoxx tech 177,23 +1,50 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 novembre (Reuters) - Nel pomeriggio migliora il tono delle borse europee, intente a digerire le implicazioni della crisi debitoria di Dubai, nonostante l'avvio negativo di Wall Street.

La borsa Usa, ieri chiusa per il giorno del Ringraziamento e quindi immune all'ondata di vendite che ha colpito l'azionario globale sulla scia della vicenda Dubai, ha aperto in deciso calo con gli indici che perdono intorno al 2%.

Ieri il benchmark europeo FTSEurofirst 300 ha lasciato sul terreno il 3,3%, il calo percentuale giornaliero più consistente degli ultimi sette mesi.

Oggi intorno alle 15,35 il FTSEurofirst 300 .FTEU3, pesante in avvio, sale dello 0,4%. Sui singoli mercati, il Cac-40 francese .FCHI avanza dello 0,6%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,4% e il Ftse 100 britannico .FTSE dello 0,4%.

Anche i titoli bancari risollevano la testa. Big del settore come CREDIT SUISSE CSGN.VX, DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) e UBS UBSN.VX mettono a segno guadagni nell'ordine del 2%.

Tra i titoli in evidenza:

* INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) balza di oltre il 3% sulla scia dei toni ottimistici usati dall'AD in un'intervista a Handelsblatt. Peter Bauer ha detto al giornale di aspettarsi che i prossimi tre-quattro anni siano positivi per il settore semiconduttori se non ci saranno gravi sconvolgimenti nell'economia globale.

* BURBERRY (BRBY.L: Quotazione) sale di quasi il 2% grazie alla promozione di Goldman Sachs a "neutral" da "sell". In una revisione del camparto retail e lusso il broker ha anche alzato a "buy" da "neutral" il giudizio su BULGARI BULG.MI, che guadagna il 3%.

