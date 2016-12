BORSE EUROPA - Indici ancora in calo su Dubai,sopra minimi avvio

indici chiusura

alle 9,25 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.833,97 -2,17 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 998,62 -2,28 831,97

DJ Stoxx banche 220,17 -4,15 149,51

DJ Stoxx oil&gas 315,33 -1,81 264,50

DJ Stoxx tech 177,01 -1,72 152,86 ---------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE, 27 novembre (Reuters) - Le borse europee estendono le perdite di ieri, quando hanno registrato il maggior calo giornaliero da sette mesi, sempre a causa dei problemi finanziari del Dubai, che continuano a tenere lontano gli investitori dagli asset rischiosi.

Dopo un avvio molto pesante, il FTSEurofirst 300 .FTEU3 recupera dai minimi e intorno alle 9,45 perde lo 0,53% dopo il -3,3% di ieri. Sui singoli mercati, il Cac-40 francese .FCHI scende dello 0,29% e il Dax tedesco .GDAXI dello 0,45%, a Londra il Ftse 100 .FTSE cede lo 0,34%.

L'andamento negativo delle borse europee segue i forti cali registrati nella notte dai mercati asiatici dopo che mercoledì sera il governo del Dubai, parte degli Emirati Arabi Uniti, ha chiesto una moratoria sul debito per i colossi pubblici Dubai World e Nakheel.

"Siamo al secondo giorno dopo lo shock-Dubai, ma purtroppo sembra che l'impatto non sia ancora finito", dice Roger Peeters, gestore di Close Brothers Seydler secondo cui pesa di fondo un'incertezza: "Come reagiranno i mercati Usa", ieri chiusi per il Thanksgiving e oggi aperti con orario dirotto. "Ma forse la risposta non arriverà oggi", aggiunge Peeters.

Sono le banche i titoli più colpiti dalla crisi finanziaria del Dubai, con HSBC (HSBA.L: Quotazione), Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) e Commerzbank (CBKG.DE: Quotazione) tutte negative, anche se sopra i minimi d'apertura.

