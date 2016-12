BORSE EUROPA - Indici pesanti su timori Dubai, giù bancari

indici chiusura

alle 15,25 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.833,97 -2,17 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 998,62 -2,28 831,97

DJ Stoxx banche 220,17 -4,15 149,51

DJ Stoxx oil&gas 315,33 -1,81 264,50

DJ Stoxx tech 177,01 -1,72 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 26 novembre (Reuters) - Seduta all'insegna della lettera per le borse europee, penalizzate dai problemi di debito di Dubai che appesantiscono i bancari mentre i minerari scivolano sulla debolezza di greggio e materie prime.

Il settore bancario è il peggiore del vecchio continente con il riemergere delle preoccupazioni sullo stato di salute del sistema finanziario dopo l'annuncio che due delle società più importanti di Dubai intendono rimandare il rimborso di miliardi di dollari di debito.

I mercati Usa oggi sono chiusi per la festività del Ringraziamento.

Intorno alle 15,25 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde oltre 2 punti percentuali. Sui singoli mercati, il Cac-40 francese .FCHI scende del 2% e il Dax tedesco .GDAXI dell'1,9%. A Londra il Ftse 100 .FTSE, dopo una sospensione di quasi tre ore e mezza legata a problemi tecnici, ha ripreso gli scambi alle 15 e cede l'1,95%.

Tra i titoli in evidenza:

* Sotto pressione anche le auto dove affonda del 5,7% PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione) sui timori che Qatar Investment Authority possa tagliare la sua quota del 10% nella casa automobilistica per fare cassa dopo la richiesta di moratoria sul debito del governo di Dubai.

* La vicenda Dubai affossa anche il London Stock Exchange (LSE.L: Quotazione), che lascia sul terreno il 5,4% per le preoccupazioni sulla quota in mano alla borsa di Dubai, che vanno a sommarsi agli effetti della semestrale con utili in calo annunciata ieri.

* In calo del 4,7% SAINT-GOBAIN (SGOB.PA: Quotazione), declassata oggi a "sell" da Goldman Sachs.

* La compagnia assicurativa britannica LEGAL & GENERAL (LGEN.L: Quotazione) perde il 5,7% dopo che Citigroup ha tagliato il rating a "sell" da "hold" citando "sfide strategiche".

