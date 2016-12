BORSE EUROPA - In rialzo, allungano industria estrattiva, media

indici chiusura

LONDRA, 25 novembre (Reuters) - Partenza in denaro sulle piazze del Vecchio Continente, dove si mette in evidenza il comparto dell'industria estrattiva. A sostenere il sentiment del mercato oggi è il maggiore ottimismo espresso ieri dalla Federal Reserve sulla crescita economica degli Stati Uniti.

Intorno alle 10,00 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,5% circa. Sui singoli mercati, il Ftse 100 .FTSE londinese sale dello 0,4%, il Cac-40 francese .FCHI dello 0,5% e il Dax tedesco .GDAXI dello 0,4%.

Tra i titoli in evidenza:

* VIVENDI (VIV.PA: Quotazione) in grande spolvero, dopo aver collocato un bond da 1,2 miliardi di euro, sostiene il comparto media.

Per Exane BNP Paribas il titolo adesso è "da comprare": il gruppo potrebbe infatti iniziare a sorprendere il mercato in senso positivo, dopo averlo deluso nel 2009.

Oggi Barclays ha avviato la copertura sul settore media europeo con la raccomandazione "neutral".Tonica anche JC DECAUX (JCDX.PA: Quotazione) su cui il broker ha espresso un giudizio "overweight".

* COMPASS (CPG.L: Quotazione) si mette in evidenza nel settore "travel and leisure" - di cui fa parte anche l'italiana LOTTOMATICA LTO.MI - che in mattinata è tra i comparti migliori. La leader mondiale del catering ha annunciato un incremento dell'utile lordo del 33% sull'esercizio, nella parte alta delle stime del mercato.

* La telefonica danese TDC (TDC.CO: Quotazione) festeggia la cessione della maggioranza in Sunrise a Orange di FRANCE TELECOM FTE.PA con un balzo dell'8,4%. L'ex-monopolista francese è il titolo migliore del settore tlc .

* Fra i bancari, COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) avanza dell'1% circa dopo aver confermato gli obiettivi di fatturato e utile 2012.

* Le auto mettono a segno un rialzo di un punto percentuale, nonostante lo scivolone di VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione).

* Sotto pressione NICOX (NCOX.PA: Quotazione): la farmaceutica ha annunciato un aumento di capitale da 70 milioni di euro a completamento del programma di raccolta fondi destinati a finanziare, in particolare, la commercializzazione del proprio anti-infiammatorio negli Stati Uniti.

