BORSE ASIA-PACIFICO - Indici contrastati, brilla Bombay

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,25 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 242,64 +0,06% 420,30 HONG KONG .HSI 13.801,12 -3,69% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.787,04 -0,83% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.870,66 +3,99% 8.778,39 SEUL .KS11 1.113,06 +2,61% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.728,786 -1,97% 3.375,40 SYDNEY .AXJO 4.018,0 +0,42% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 9.649,50 +6,69% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 31 ottobre (Reuters) - Le borse dell'area Asia-Pacifico si apprestano a chiudere il peggiore mese di sempre, ma la speranza che i recenti tagli dei tassi di interesse possano aiutare ad affontare meglio la crisi economica globale consente ad alcuni indici di strappare chiusure positive.

Dopo la Fed e la Cina, stamani è stata la Banca del Giappone a tagliare i tassi di interessi allo 0,3%, il primo intervento di questo tipo in sette anni, ma meno delle attese. E Tokyo ha reagito male, con il Nikkei .N225 che ha ceduto il 5%.

Le borse europee sono attese negative in avvio, mentre il petrolio segna quotazioni in calo di circa 2 dollari al barile sugli ultimi dati Usa che danno la prima economia al mondo in decisa contrazione nel terzo trimestre, con consumi e investimenti in calo. In flessione anche le quotazioni di altre materie prime, come il rame.

L'indice MSCI sulle Borse dell'area Asia-Pacifico eslcuso il il Giappone .MIAPJ0000PUS intorno alle 8,30 registra un rialzo dello 0,06%.

Brillante BOMBAY grazie ai guadagni dei titoli bancari su attese di un taglio dei tassi di interesse da parte della Banca centrale indiana.

Sostenute anche TAIWAN, con tecnologici e finanziari, e SEUL che ha chiuso in rialzo del 2,6% trascinata dagli industriali come Posco (005490.KS: Quotazione) e Hyundai Heavy (009540.KS: Quotazione) nonostante il freno dei bancari.

Pesante HONG KONG, che non riesce a liberarsi dei timori recessione, come dimostra l'andamento del China Enterprise Index .HSCE in calo del 3% circa.