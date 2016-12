BORSE ASIA-PACIFICO - Rimbalzano eccetto Taiwan, Seul, forte HK

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,25 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 394,64 +1,45 247,35 HONG KONG .HSI 21.831,61 +2,66 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.662,13 +1,13 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.340,08 -0,21 4.591,22 SEOUL .KS11 1.580,69 -0,33 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.995,848 +1,2 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.643,200 +1,5 3.722,30 INDIA .BSESN 16.118,81 +0,41 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 30 ottobre (Reuters) - Le borse dell'Asia-Pacifico rimbalzano stamani, dopo aver accusato ieri il peggiore ribasso degli ultimi due mesi: gli investitori sono stati rincuorati dal ritorno alla crescita degli Stati Uniti, che ha fornito rassicurazioni sul vigore della ripresa economica in atto.

L'indice regionale MSCI dell'Asia-Pacifico che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS avanza dell'1,4% dopo aver lasciato sul terreno ieri il 2,4%. Il Nikkei .N225 ha terminato con guadagni dell'1,45%, mentre i titoli di stato nipponici hanno viaggiato poco variati.

In grande spolvero la borsa di HONG KONG .HSI con Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) che balza del 4,3% dopo un incremento dell'utile trimestrale del 19%. TAIWAN .TWII e SEUL .KOSPI restano indietro.

Grande successo per il nuovo mercato cinese delle start-up ChiNext <0#CHINEXT.SZ> che ha visto tutti i suoi 28 titoli raddoppiare di valore nel giorno del debutto, una fiammata speculativa che lascia presagire una robusta domanda per future Ipo.

Le quotazioni del greggio tirano il fiato dopo l'allungo del 3% di ieri e il derivato CLc1 scambia poco variato sotto 80 dollari al barile. Sul fronte valutario, seduta attendista per dollaro .DXY reduce dallo scivolone di ieri.