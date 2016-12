BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in leggera ripresa dopo tempesta

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,35 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 354,91 +0,47 247,35 HONG KONG .HSI 20.194,41 +0,29 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.621,84 +0,68 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.027,11 -0,80 4.591,22 SEOUL .KS11 1.534,74 +0,68 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.290,588 +0,74 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.190,4 +1,15 3.722,30 INDIA .BSESN 15.268,60 +0,63 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 30 luglio (Reuters) - Giornata altalenante sulle piazze asiatiche, con gli indici che complessivamente sembrano riprendere la strada della crescita dopo le recenti scosse. SHANGHAI, ieri in crollo a -5%, è il perfetto esempio del clima di incertezza, passando più volte dal positivo al negativo e viceversa.

A Tokyo il Nikkei .N225 ha chiuso in rialzo dello 0,51%, mentre l'indice MSCI che esclude il Giappone .MIAPJOOOOPUS intorno alle 8,35 guadagna lo 0,47% dopo il -1,8% di ieri.

Dopo lo scivolone di ieri, SHANGHAI .SSEC vive una giornata di forte incertezza, caratterizzata dall'alternarsi di guadagni e perdite talvolta anche consistenti. Al momento la piazza cinese sembra essere più stabile in territorio positivo, avendo anche parzialmente ridotto la propria volatilità.

Recupera anche HONG KONG .HSI, in negativo durante gran parte della giornata non avendo ancora del tutto scontato il dubbio che il rally delle ultime settimane abbia superato la crescita degli utili societari. L'indice Hang Seng si muove ora al rialzo, aiutato dalla riaffermazione della banca centrale di Pechino di un'adesione "senza esitazioni" a una politica monetaria espansiva.

TAIWAN .TWII è l'unica piazza che non riesce a risollevarsi, chiudendo in negativo per il secondo giorno consecutivo. A pesare sulla piazza di Taipei sono le incertezze sulle prospettive dei grossi esportatori come Tsmc 2330.TX, le cui sorti sono legate alle prospettive di ripresa, al momento fragili, di Cina e Usa.

A tenere positiva SEUL .KS11 sono le dichiarazioni delle autorità centrali, che ribadiscono di tenere ferma la barra del timone sulla rotta di una politica espansiva fino a che l'economia privata non sia nuovamente vitale, aggiungendo che un cambiamento di policy prematuro potrebbe provocare seri problemi.

SYDNEY .AXJO cresce in maniera più convincente, con i giudizi positivi di alcuni broker a sorreggere le quotazioni dei titoli bancari, compensando così la fragilità dei listini minerari ancora oscurati dai dubbi sulla domanda cinese.