BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in forte rialzo dopo tagli tassi

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,50 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 244,42 +10,55% 420,30 HONG KONG .HSI 14.104,02 +11,04 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1820,69 +8,95% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.683,64 +6,29% 8.778,39 SEUL .KS11 1.084,72 +11,95% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.763,607 +2,55% 3.375,40 SYDNEY .AXJO 4.001,1 +4,04% 5.714,4 BOMBAY .BSESN chiusa per festività 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 30 ottobre (Reuters) - Le borse dell'area Asia-Pacifico viaggiano con rialzi record nella terza seduta consecutiva di guadagni in un clima di mercato positivo per le mosse espansive di politica monetaria e per gli forzi a livello internazionale per iniettare liquidità ai mercati emergenti.

Le borse del Giappone, Hong Kong e South Corea volano con rialzi dell'ordine del 10-12%, insieme alla crescita dei prezzi delle commodity e dopo il taglio dei tassi di interesse dalle Fed Usa ai minimi da giugno del 2004.

Anche Cina, Hong Kong, Norvegia e Taiwan si sono mosse tagliando il costo del denaro, mentre aumentano le pressioni per una simile decisione da parte della Banca del Giappone dopo la riunione prevista domani.

"Le iniziative di politica economia in corso da parte dei banchieri centrali e i governi stanno finalmente avendo degli effetti positivi", dice Patrick Bennet, strategist sul forex e tassi di Societe Generale di Hong Kong.

L'indice MSCI sulle Borse dell'area Asia-Pacifico a parte il Giappone .MIAPJ0000PUS registra un guadagano del 10,5%, in rialzo per il terzo giorno consecutivo.

L'indice Nikkei .N225 ha terminato con un rialzo di quasi il 10%, recuperando dai minimi dei 26 anni toccato lo scorso martedì, grazie alla debolezza dello yen che ha spinto verso gli acquisti dei titoli dello società esportatrici.

L'indice di Hong Kong, Hang Seng .HSI, balza dell'11% spinto dai titoli sensibili ai prezzi dlle commodity. In particolare CNOOC (0883.HK: Quotazione), il maggiore raffinatore offshore cinese è in rialzo di oltre il 20%.

Il Kospi .KS11 di Seul ha chiuso a +11,95% registrando il maggiore rialzo giornaliero di sempre dopo che il governo ha messo a punto uno swap sulle valute da 30 miliardi di dollari con la banca centrale Usa. La misura dovrebbe allentare la pressione sulle banche per rifinanziare il debito estero.

Bene anche Singapore (+9%) e Taiwan (+6,3%), mentre un po' più indietro rimane la borsa di Sydney .AXJO in rialzo del 4%.