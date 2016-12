BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in calo ma Shanghai in controtrend

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,20 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 322,00 -0,65 247,35 HONG KONG .HSI 18.544,18 -0,3 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.307,21 -0,46 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.391,15 -1,12 4.591,22 SEOUL .KS11 1.388,45 -0,44 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.960,884 +1,13 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.886,9 -0,43 3.722,30 INDIA .BSESN 14.823,23 -0,4 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 29 giugno (Reuters) - Prevale il segno meno stamani sulle piazze dell'Asia-Pacifico dove gli investitori stanno a guardare mentre il secondo trimestre si avvia alla chiusura e la flessione del greggio penalizza gli energetici.

Il dollaro recupera posizioni dopo lo scivolone innescato dai timori che i paesi emergenti cerchino una valuta di riserva alternativa.

L'indice regionale MSCI che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS, intorno alle 8,20, cede lo 0,6% tra scambi sottili dopo aver archiviato la settimana scorsa con un rialzo del 2,3%. La borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso dello 0,95% e i rendimenti dei titoli di stato nipponici a cinque anni si sono indeboliti di un punto base a 0,710%, minimi degli ultimi tre mesi.

In controtendenza la borsa di SHANGHAI .SSEC che estende il rally sostenuta da immobiliari e beni di consumo, con gli investitori che scommettono su un nuovo massimo dell'anno questa settimana. HONG KONG .HSI, viceversa, segna il passo, nonostante l'allungo della siderurgica CITIC Pacific (0267.HK: Quotazione) dopo un giudizio positivo di Goldman Sachs.

SINGAPORE .STI contiene le perdite come SEUL .KOSPI, che termina in calo dello 0,44%: sulla piazza coreana pesa Kumho Industrial (002990.KS: Quotazione), sotto pressione per i timori di potenziali perdite legate alla cessione di Daewoo Engineering (047040.KS: Quotazione), ma il titolo di quest'ultima è balzato e anche le auto hanno guadagnato terreno. TAIWAN .TWII è la piazza peggiore, con un ribasso superiore al punto percentuale, mentre la borsa indiana tenta un recupero intorno alla parità.