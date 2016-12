BORSE ASIA-PACIFICO - Indici tonici su scia Tokyo, trainano tech

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,40 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 391,95 +1,95 247,35 HONG KONG .HSI 21.026,91 +2,13 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.669,76 +1,54 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.429,98 +2,00 4.591,22 SEOUL .KS11 1.690,05 +0,87 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.755,63 -0,38 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.753,1 +1,62 3.722,30 INDIA .BSESN 16.873,61 +1,06 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 29 settembre (Reuters) - Rialzi con pochissime eccezioni oggi per le borse del sud est asiatico, contagiate dal buon umore di Tokyo e dalle notizie di maxi acquisizioni (Solvay SOLBt.BR, Xerox (XRX.N: Quotazione)) che restituiscono fiducia sulla ripresa.

Sul piano macro il futures sul greggio CLc1 è stabile e vicino ai 67 dollari/barile, in attesa dei dati sulle scorte in agenda domani, mentre il dollaro recupera sullo yen.

Alle 8,40 l'indice MSCI che esclude il Giappone MIAPJ0000PUS guadagna il 2%.

Tra le piazze più brillanti HONG KONG, reduce dai minimi di tre settimane, e TAIWAN, trainata dai tecnologici che seguono il passo dei pari americani.

"Taipei ha dato il via libera alle acquisizioni di società cinesi da parte di produttori di chip e di schermi piatti. Questo aiuta il mercato (...) anche se ci vorrà tempo prima che la politica venga implementata", dice un trader.

SYDNEY guadagna il massimo di chiusura da un anno a questa parte, con acquisti concentrati sui titoli legati alle commodities e sulle banche.

Bene anche SEUL dove gli investitori approfittano per far scattare qualche acquisto su tech e titoli della grande distribuzione.

Tra le poche eccezioni c'è la piazza di SHANGHAI: "il sentiment è tiepido per l'elevato ammontare di Ipo e nuovi titoli in circolazione", dice un operatore locale citando tra le ultime operazioni Chinext, Metallurgical Corp of China e China State Construction and Engineering.

"Gli investitori temono che queste continue Ipo, peraltro non sempre di successo, distolgano risorse dai titoli tradizionali".