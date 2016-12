BORSE ASIA-PACIFICO- Indici in rosso su risultati,Ipo a Shanghai

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 353,45 -1,76 247,35 HONG KONG .HSI 20.289,10 -1,63 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.572,73 -1,96 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.083,63 -0,83 4.591,22 SEOUL .KS11 1.524,32 -0,11 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.263,807 -5,04 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.142,8 -0,64 3.722,30 INDIA .BSESN 15.052,46 -1,82 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 29 luglio (Reuters) - Giornata in rosso per le borse asiatiche, in un clima di forte cautela in attesa dei risultati trimestrali.

La peggiore è SHANGHAI .SSEC, nonostante l'incoraggiante ingresso in borsa della China State Construction Engineering (601668.SS: Quotazione) una settimana dopo l'Ipo da 7,3 miliardi di dollari, la maggiore offerta pubblica iniziale a livello globale di quest'anno.

Mentre a Tokyo il Nikkei .N225 ha chiuso in rialzo dello 0,26%, l'indice MSCI che esclude il Giappone .MIAPJOOOOPUS intorno alle 8,30 cede l'1,76%.

A SHANGHAI è il successo dell'Ipo di oggi ad attirare le attenzioni degli investitori. La China State Construction Engineering nel primo giorno di scambi è salita del 65% rispetto al prezzo di ingresso, superando le attese degli analisti.

A HONG KONG il calo degli indici è causato più dalle prese di profitto sui guadagni delle ultime sedute che da una reale inversione di tendenza, così come a TAIWAN .TWII che mette a segno la peggiore performance giornaliera dal 13 luglio.

A SINGAPORE .FTSTI soltanto i tecnologici si sottraggono al ribasso generalizzato, mentre i finanziari soffrono un fuoco di vendite, mentre a SEUL .KS11 avanzano le banche sulla speranza di risultati positivi e sale Samsung Heavy (010140.KS: Quotazione) sulle notizie di consistenti ordini dall'estero.

SYDNEY .AXJO si muove contrastata: da una parte pesano minerari e banche, dall'altra dà un po' di fiducia l'aggiornamento migliore delle attese sul trading della banca di investimento Macquarie (MQG.AX: Quotazione).

Banche in calo anche a MUMBAI .BSESN dove i principali istituti risultano tra i peggiori titoli della giornata.