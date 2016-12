BORSE ASIA-PACIFICO - Indici volano, ottimismo per dati Pil Usa

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,55 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 389,92 +1,01% 420,30 HONG KONG .HSI 21362,92 +1,86% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 2733,70 +1,59% 3.129,43 TAIWAN .TWII 7046,11 +0,18% 8.778,39 SEUL .KS11 1.474,24 +0,01% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 2393,875 +1,86% 3.375,407 SYDNEY .AXJO 5.135,60 +1,36% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 14.519,97 +3,36% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 29 agosto (Reuters) - Volano le piazze asiatiche sulla scia della ripresa dei titoli finanziari a Wall Street e sulla notizia dell'inaspettata crescita del Pil Usa nel secondo trimestre. Oltre che dai listini statunitensi, il vento positivo è soffiato anche da Tokyo, dove il Nikkei .N225 ha chiuso la seduta in forte rialzo, a +2,39%, il massimo di tre settimane.

Volano Bombay, Shanghai e Hong Kong, salgono Singapore e Sydney, mentre resistono in territorio positivo, sebbene con progressi più limitati, anche Taiwan e Seul.

Il rinnovato ottimismo resiste anche all'incessante rialzo del prezzo del greggio che, intorno alle 8,55, scambia sulla piazza americana CLc1 a 116,88 dollari al barile e su quella inglese LCOc1 sopra i 115 dollari al barile. Alle 8,55 circa il cambio dollaro/yen JPY= è a quota 109,08/10 da 109,42 yen dell'ultima chiusura Usa, mentre l'euro/dollaro sale a 1,4741/44 dollari da 1,4703 dollari.

Alla stessa ora l'indice MSCI dell'area Asia-Pacifico, che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS, sale dell'1,02%, a 389,94.

BOMBAY .BSESN sale di oltre il 3%, nonostante i dati sulla crescita economica si siano rivelati inferiori alle attese, attestandosi sul 7,9% a giugno. La fiducia nel mercato azionario si è tuttavia riaccesa, con gli investitori resi più ottimisti dal rallentamento dell'inflazione e dai guadagni dei mercati asiatici. A trarne vantaggio sono specialmente le banche con il primo istituto del paese, Bank of India (SBI.BO: Quotazione), in rialzo di oltre il 5,5%.

SHANGHAI .SSEC sale di oltre il 2%, trascinata dai titoli finanziari e immobiliari, incoraggiati dalla speranza che le autorità di sorveglianza del mercato mettano mano nel corso del weekend a possibili manovre per sostenere il mercato azionario.

HONG KONG .HSI registra un forte rimbalzo dopo il crollo del prezzo dei titoli nella seduta di ieri. I dati positivi sul Pil americano rincuorano gli investitori spingendoli a investire in azioni. Meno rassicuranti gli analisti, che sottolineano la fragilità della borsa locale, troppo dipendente dall'economia statunitense. In controtendenza rispetto all'andamento generale risulta Clp Holdings (0002.HK: Quotazione), in calo di quasi il 4% dopo l'accordo tra Hong Kong e Cina sul rifornimento di gas naturale, una minaccia per il progetto di un terminal di gas naturale liquido che la maggiore società di utility del paese era intenzionata a costruire.

SEUL .KS11 è piatta, con i finanziari e i minerari in recupero dopo le perdite dei giorni scorsi, ma ancora deboli.