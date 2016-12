BORSE ASIA-PACIFICO - Indici misti, in calo Shangai

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 9,00 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 363,65 +0,80 247,35 HONG KONG .HSI 20.148,05 -0,48 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.639,38 -0,11 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.809,89 +1,78 4.591,22 SEOUL .KS11 1.607,94 +0,54 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.875,18 -2,41 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.489,6 +0,87 3.722,30 INDIA .BSESN 15.816,91 -0,23 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 28 agosto (Reuters) - Le borse asiatiche sono miste negli scambi della giornata. A sostegno dei rialzi i titoli tech e legati all'export. Cresce leggermente la fiducia in una ripresa sostenibile grazie a dati di ieri relativi a Pil e sussidi di disoccupazione Usa migliori delle attese.

In netto calo le piazze cinesi, caratterizzate nell'ultimo periodo da forte volatilità soprattutto al ribasso, con Shanghai che cede oltre il 2% sui timori per il calo dei prestiti bancari.

I titoli legati al settore tech e gli esportatori come Shin-Etsu Chemical in Giappone, Semiconductor di Taiwan e Samsung Electronics della Cora del Sud che hanno dato un forte impulso agli indici dei vari paesi.

Intorno alle 8,50 l'indice MSCI .MIAPJOOOOPUS, che esclude il Giappone guadagna lo 0,8% a 363,65 punti. A Tokyo l'indice Nikkei .N225 ha concluso in calo progresso dello 0,53% a 10.543,14 punti.

SHANGHAI cede oltre il 2,4% colpita dall'offerta di nuovi titoli, tra 1,6 miliardi di nuove emissioni della società immobiliare China Vanke (000002.SZ: Quotazione). Minsheng Bank (600016.SS: Quotazione), il primo istituto di credito privato cinese, è scesa di oltre il 5% su timori per una possibile contrazione dei prestiti bancari. In calo anche i titoli energetici come Sinopec (600028.SS: Quotazione) e PetroChina (601857.SS: Quotazione) che cedono rispettivamente il 3,4 e il 2,2%.

HONG KONG cede lo 0,5%, con China Life (2628.HK: Quotazione) in calo del 2,1% sulla scia dei ribassi di Shanghai, mentre gli investitori continuano a temere per una possibile riduzione della liquidità che ha portato ad un apprezzamento del mercato. BOC Hong Kong (2388.HK: Quotazione) è salita del 6,1% dopo aver annunciato un calo del 5,65 negli utili di periodo. China Telecom Corp (0728.HK: Quotazione) è salita del 3,9% dopo risultati deludenti.

TAIWAN ha concluso in rialzo dell'1,78%, dopo tre giornate consecutive di ribassi. A sostenere i listini la numero 3 mondiale dell'informatica Acer (2353.TW: Quotazione), che ha concluso in rialzo del 3,53% grazie a utili in linea con le stime di mercato nel primo semestre.

SEOUL conclude in rialzo dell'1,9% una seduta caratterizzata da guadagni per il settore auto con Hunday Mobis (012330.KS: Quotazione) che conclude in ralzo di oltre l'8%, mentre il calo di POSCO (005490.KS: Quotazione) pesa sull'indice principale.

Bene anche SYDNEY che guadagna lo 0,87%, alimentata da forti guadagni della retail Harvey Norman (HVN.AX: Quotazione) e di titoli petroliferi come Woodside Petroleum (WPL.AX: Quotazione).