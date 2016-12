BORSE ASIA-PACIFICO - Indici rimbalzano, ma prospettive incerte

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 212,74 +8,07% 420,30 HONG KONG .HSI 12.524,08 +13,69% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1622,74 +22,46% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.399,97 +0,76% 8.778,39 SEUL .KS11 999,161 +5,57% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.771,821 +2,81% 3.375,40 SYDNEY .AXJO 3.794,6 -14,6% 5.714,4 BOMBAY .BSESN chiusura per festività 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 28 ottobre (Reuters) - Le borse dell'area Asia-Pacifico si muovono generalmente al rialzo, sostenute da valutazioni allettanti, spingendo in calo lo yen, sebbene gli investitori si attendano ancora uscite di denaro dall'Asia in vista di un profondo rallentamento economico.

Grandi instituzioni finanziarie come Mitsubishi UFJ Financial Group (8306.T: Quotazione), il maggiore istituto di prestiti del Giappone, hanno visto le loro azioni scendere per il secondo giorno di fila poichè gli investitori guardano agli investimenti di portafoglio delle banche giapponesi che probabilmente si sono deteriorati dopo che l'indice Nikkei ha perso il 25% questo mese, toccano un minimo di 26 anni.

"Stiamo ripianando le perdite dopo i potenti cali. Ma c'è ancora paura per una profonda recessione" ha detto Louis Wong, direttore della ricerca a Phillip Securities a Hong Kong. "Lo yen si è indebolito e anche questo potrebbe aver aiutato il rally".

L'indice Nikkei .N225 ha terminato con un rialzo del 6,4% dopo aver toccato un minimo dal 1982.

L'indice MSCI sulle Borse dell'area Asia-Pacifico a parte il Giappone .MIAPJ0000PUS ha registrato il primo rialzo in cinque giorni, dopo che aveva toccato un minimo di 4 anni. L'indice è in calo del 60,7% dall'inizio di quest'anno, superando il calo del 49,7% dell'indice di tutti i paesi .MIWD00000PUS.

L'indice di Hong Kong, Hang Seng .HSI, sale del 12% dopo che ieri aveva perso il 12%, il peggior calo in una sola seduta dal 1997.

L'indce della Corea del Sud KOSPI .KS11 guadagna il 5,6% guidato da Samsung Electronics (005930.KS: Quotazione).