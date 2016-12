BORSE ASIA-PACIFICO - Indici per lo più in rialzo, forte Sydney

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,45 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 227,65 +2,04% 420,30 HONG KONG .HSI 13.774,32 +1,64% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.706,08 -0,26% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.460,49 +0,15% 8.778,39 SEUL .KS11 1.076,07 +1,18% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.871,156 -2,44% 3.375,40 SYDNEY .AXJO 3.742,5 +4,31% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 9.038,28 +0,11% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 28 novembre (Reuters) - Prevalgono i rialzi tra le borse dell'area Asia-Pacifico, al loro sesto giorno consecutivo di guadagni in un contesto che vede i mercati azionari del mondo in calo per il sesto mese di fila.

I progressi rispondono quindi a una logica di rimbalzo e di ricerca di buoni affari da parte degli investitori in vista della chiusura d'anno.

Restano forti le tensioni politiche nella ragione, in India e in Thailandia.

Intorno alle 8,30 l'indice delle borse regionali MSCI .MIAPJ0000PUS che esclude la borsa giapponese sale del 2%. L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha guadagnato l'1,66%.

Rialzo di oltre il 4% per SYDNEY, che nell'intera settimana ha registrato un progresso record del 9,5%, sostenuta dai gruppi minerari BHP Billiton (BHP.AX: Quotazione) e Rio Tinto Ltd (RIO.AX: Quotazione) sulle speranze di una risalita dei prezzi delle materie prime. Bene anche i bancari sulle attese di un taglio dei tassi da parte della banca centrale la prossima settimana.

In Cina HONG KONG sale dell'1,3% sulla scia del recente taglio dei tassi di interesse e degli acquisti dettati dalle valutazioni sempre più attraenti delle blue chip. In netto calo SHANGHAI trainato dai titoli finanziari, ma in un mese l'indice è salito di oltre l'8%.

La borsa indiana è tornata a trattare dopo un giorno di chiusura in seguito agli attacchi sferrati a Mumbai da parte di un gruppo di fondamentalisti islamici. L'indice segna un rialzo dello 0,11%.