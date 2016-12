BORSE ASIA-PACIFICO - Deboli in scia Usa, Shanghai cede quasi 3%

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,35 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 406,11 -1,26 247,35 HONG KONG .HSI 22.185,40 -1,79 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.698,01 -0,69 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.657,34 -0,14 4.591,22 SEOUL .KS11 1.649,53 -0,46 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.021,459 -2,83 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.753,500 -1,59 3.722,30 INDIA .BSESN 16.425,56 -1,88 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 27 ottobre (Reuters) - Le borse dell'Asia-Pacifico hanno seguito le orme di Wall Street oggi, trascinate al ribasso dai titoli sensibili alle oscillazioni dei prezzi delle materie prime dopo che le quotazioni del greggio CLc1 sono scivolate sotto i 79 dollari al barile.

L'intensificarsi dei timori per le prospettive di ripresa dell'economia mondiale hanno infatti offerto sostegno al dollaro, incoraggiando le prese di beneficio sugli asset più rischiosi, comprese le valute a maggiore rendimento. Le ricoperture sul biglietto verde si sono poi attenuate e il dollaro ha ripreso la via del ribasso.

Intorno alle 8,35 ora italiana, l'indice regionale MSCI che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS accusa un ribasso superiore al punto percentuale. Tokyo ha terminato in calo dell'1,5% e il derivato sul benchmark decennale nippponico è sceso ai minimi di due mesi.

SHANGHAI .SSEC si segnala come la piazza peggiore, terminando la prima parte della seduta in calo di quasi il 3%, la maggiore perdita percentuale giornaliera delle ultime cinque settimane. Il listino cinese soffre l'esposizione alle materie prime, come quello di SYDNEY .AXJO (-1,6%). Pesante anche HONG KONG .HSI nonostante l'allungo di China Life Insurance (2628.HK: Quotazione): il maggiore assicuratore vita del mondo per capitalizzazione di mercato festeggia il raddoppio degli utili nel terzo trimestre.

Appena cedente TAIWAN .TWII dove Asustek (2357.TW: Quotazione) offre supporto al listino dopo risultati migliori delle previsioni; anche SEUL .KS11 contiene il ribasso grazie a produttori di auto come Hyundai Motor (005380.KS: Quotazione). Le perdite sono più modeste anche a SINGAPORE .STI nonostante le vendite sul colosso asiatico dell'immobiliare CapitaLand (CATL.SI: Quotazione) dopo una contrazione dell'utile del 33% nel terzo trimestre.