BORSE ASIA-PACIFICO - Poco mosse, migliore settimana in 4 mesi

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,25 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 254,78 -0,13 247,35 HONG KONG .HSI 14.099,83 -0,06 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 1.740,58 -1,04 1.761,56 TAIWAN .TWII 5.390,70 +0,08 4.591,22 SEOUL .KS11 1.237,51 -0,51 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.374,438 +0,54 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.672,3 +0,70 3.722,30 INDIA .BSESN 10.027,96 +0,25 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 27 marzo (Reuters) - Borse asiatiche poco mosse verso fine seduta, prossime a chiudere la migliore settimana da quattro mesi grazie al rafforzarsi delle speranze che l'economia globale abbia ormai visto il peggio.

Intorno alle 8,30 l'indice Msci .MIAPJ0000PUS, che non comprende il Nikkei .N225 giapponese (-0,11%), segna un ribasso dello 0,05%, mentre l'intero mese di marzo si prepara ad archiviare un guadagno di circa il 20%, il secondo miglior risultato mensile nella sua storia ultraventennale (il mese migliore è stato dicembre 1993). La settimana si avvia a chiudere con un progresso di circa il 9%.

"L'Asia ha molto da guadagnare da un miglioramento dell'economia Usa. Ora, che gli Stati Uniti stiano davvero meglio è un'altra questione", dice Tim Rocks di Macquarie Securities a Hong Kong.

Il greggio, intanto, si è preso una pausa e tratta sotto i 54 dollari il barile CLc1 dopo che il rialzo dei mercati azionari e un outlook positivo sulla domanda in Cina hanno spinto i titoli delle materie prime, in particolare i metalli per l'industria.

Ne ha beneficiato la borsa australiana, con l'indice di SYDNEY in rialzo dello 0,7% trainato dal +4% circa di Rio Tinto (RIO.AX: Quotazione).

Segno positivo anche per SHANGHAI spinta dai titoli siderurgici.

Calo deciso per SINGAPORE, più contenuto per SEUL appesantita dai titoli finanziari.