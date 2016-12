BORSE ASIA-PACIFICO - A massimi 7 mesi, Nord Corea deprime SEUL

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,20 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 314,17 +2,19 247,35 HONG KONG .HSI 17.791,45 +4,71 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.292,08 +2,38 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.890,44 +3,10 4.591,22 SEOUL .KS11 1.362,02 -0,73 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.629,720 +1,55 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.801,1 +0,34 3.722,30 INDIA .BSESN 13.952,80 +2,68 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 27 maggio (Reuters) - Le borse dell'area Asia-Pacifico hanno toccato oggi i massimi di oltre sette mesi dopo che il balzo in avanti della fiducia dei consumatori americani ha rafforzato la convinzione che l'economia abbia toccato il fondo, anche se la ripresa appare ancora fragile.

Seul è l'unica piazza negativa dopo che gli ultimi sviluppi in Corea del Nord hanno messo in evidenza i rischi geopolitici della Corea del Sud, anche se tecnologici come LG ELec (066570.KS: Quotazione) hanno offerto supporto. [ID:nMIE54Q00K]

La fiducia dei consumatori americani a maggio ha segnato il maggiore incremnto degli ultimi anni su base mensile, anche se i prezzi delle case sono scesi ad un ritmo record nel primo trimestre secondo i dati pubblicati ieri. [ID:nLQ725187]