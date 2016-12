BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in rialzo su dati Usa, Shanghai +2%

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,50 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 363,35 +0,09 247,35 HONG KONG .HSI 20.450,89 +0,12 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.626,81 +0,33 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.719,21 -1,32 4.591,22 SEOUL .KS11 1.614,12 +0,8 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.665,03 +1,71 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.454,5 +1,11 3.722,30 INDIA .BSESN 15.736,47 +0,29 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 26 agosto (Reuters) - Le borse asiatiche avanzano negli scambi di oggi grazie ai buoni dati Usa diffusi ieri che consentono di recuperare le perdite della vigilia e riaccendere le speranze per la ripresa. I listini sono sostenuti soprattutto dal settore tech e immmobiliare

In denaro anche le piazze cinesi, caratterizzate nell'ultimo periodo da forte volatilità soprattutto al ribasso, con Shanhgai in progresso di oltre il 2%, sostenuta soprattutto dal settore immobiliare.

Intorno alle 8,50 l'indice MSCI .MIAPJOOOOPUS, che esclude il Giappone, guadagna lo 0,09 a 363,35 punti. A Tokyo l'indice Nikkei .N225 ha concluso a +1,36% a 10.639,71, dopo aver toccato il massimo dei 10 mesi.

SHANGHAI guadagna il 2%, recuperando rispetto alla vigilia, sostenuta in particolare dai titoli legati al settore immobiliare con Poly Real Estate (600048.SS: Quotazione) guadagna circa il 2%. Vola del 10% la compagnia di bandiera Air China (601111.SS: Quotazione), dopo aver annunciato utili in progresso del 155% nel primo semestre.

HONG KONG sale intorno allo 0,4% sostenuta dal comparto assicurativo, con China Life Insurance (2628.HK: Quotazione) che guadagna quasi il 3,5%. In progresso dell'1,7% il gruppo CITIC Pacific (0267.HK: Quotazione) dopo l'annuncio che il fondo sovrano China Investment Capital ha acquisito il 40% della sua unità dedicata alla gestione di fondi di private equity.

Sugli scudi la borsa INDIANA grazie ad un calo della rupia che ha favorioto gli exportatori di servizi IT. La società di outsourcing Infosys Technologies (INFY.BO: Quotazione) è in progresso di oltre il 3% e la rivale Tata Consultancy (TSC.BO: Quotazione) sale del 3,9%, miglior titolo del paniere.

Appesantita dai titoli tech, TAIWAN ha concluso in calo dell'1,32%. In calo in particolare i produttori di LCD con AU Optronics (2409.TW: Quotazione) e la maggiore rivale LG Display (034220.KS: Quotazione) ha concluso un accordo non vincolante per la costruzione di impianti in Cina.

Bene anche SEUL, sostenuta dai titoli tecnologici come LG Display (034220.KS: Quotazione) che guadagna il 3,6%. Dati relativi ai consumi interni migliori delle attese hanno fatto salire anche il settore retail con Hyundai Department Store (069960.KS: Quotazione) in progresso dell'1,4%.

La borsa di SYDNEY ha concluso in progresso dell'1,1%, sostenuta dai buoni dati economici americani annunciati ieri. Miglior titolo del paniere, Westfiel Group WDC.AX che ha concluso in progresso del 4,66% su risultati di periodo migliori delle attese. Alla società, molto esposta nel mercato immobiliare Usa, hanno giovato i buoni dati diffusi ieri.