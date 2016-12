BORSE ASIA-PACIFICO -Prevale dobolezza,pesa anche Corea del Nord

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 309,37 -0,19 247,35 HONG KONG .HSI 17.134,25 +0,07 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.258,30 -0,40 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.683,11 -0,76 4.591,22 SEOUL .KS11 1.372,04 -2,06 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.603,364 -0,29 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.788,4 +1,35 3.722,30 INDIA .BSESN 13.934,37 +0,15 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 26 maggio (Reuters) - Panorama misto ma prevalentemente debole nell'area Asia Pacifico, con Seul in netto calo dopo che la Corea del Nord ha minacciato di fare altri test missilistici dopo il test nucleare di ieri.

In generale paiono sotto pressione gli investimenti percepiti come più rischiosi, ad esempio l'euro, a causa dei dubbi sulla capacità di ripresa dell'economia globale. Le tensioni geopolitiche alimentate da Pyongyang avranno invece, secondo gli analisti, un impatto di breve durata sui mercati in una regione sempre più abituata alle mosse di Kim Jong-il. "Il mercato è più preoccupato dei fattori macroeconomici come la serie di dati che sono in agenda questa settimana negli Stati Uniti", osserva Lee Kyoung-su, analista di Taurus Investment & Securities.

Intorno alle 8,30 l'indice MSCI, che esclude Tokyo, è in calo dello 0,19%. Il Nikkei ha perso lo 0,39%.

Le minacce della Corea del Sud pesano comunque sulla vicina SEUL, che lascia sul terreno il 2% anche a causa di forti vendite sui futures.

In calo anche TAIWAN, colpita dalle prese di profitto su finanziari e tech in vista di un lungo ponte festivo che la vedrà chiusa giovedì e venerdì.

Poco mosse le altre borse, in controtendenza SYDNEY che sale di oltre l'1% rimbalzando dai recenti minimi grazie alla forza del settore minerario.