BORSE ASIA-PACIFICO - Indici deboli su incertezze pacchetto Usa

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,05 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 344,08 -1,65% 420,30 HONG KONG .HSI 18.551,29 -2,02% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 2.406,95 -1,53% 3.129,43 TAIWAN .TWII 5.929,63 -2,16% 8.778,39 SEUL .KS11 1.476,33 -1,68% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 2.270,293 -1,20% 3.375,407 SYDNEY .AXJO 4.893,5 -0,69% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 13.309,45 -1,75% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

HONG KONG, 26 settembre (Reuters) - Le incertezze sull'approvazione del pacchetto di salvataggio proposto dal Tesoro Usa per 700 miliardi di dollari ha pesato sui mercati asiatici, tutti in calo nella sessione odierna.

Non aiuta nemmeno la decisione delle autorità Usa di chiudere Washington Mutual (WM.N: Quotazione) vendendo alcuni dei suoi asset a JP Morgan (JPM.N: Quotazione) per 1,9 miliardi.

Debole anche il dollaro, in particolare contro yen e franco svizzero, ritenute valute associate a condizioni di stabilità, sulla prospettiva che il pacchetto di salvataggio non diventerà legge prima del weekend.

L'indice Msci .MIAPJ0000PUS, che raccoglie tutti i mercati asiatici tranne il Giappone, cede l'1,75% ed è sulla strada per mettere a segno la quarta settimana consecutiva di ribassi.

Per ciò che riguarda i singoli mercati Hong Kong .HSI cede il 2,02% con Ping An Insurance (2318.HK: Quotazione), secondo compagnia assicurativa della Cina, in calo del 10% sulla scia del tonfo di Fortis Bank, di cui ha una quota del 5%, dopo che la banca centrale olandese ha chiesto un'iniezione di capitale a un'altra banca.

Perdite tra l'1,5% e il 2% anche per gli altri mercati, Sydney .AXJO contiene il ribasso entro l'1%