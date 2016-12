BORSE ASIA-PACIFICO - Indici negativi su timori finanziari

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,55 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 382,37 -1,35% 420,30 HONG KONG .HSI 20857,22 -1,18% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 2.692,36 -1,50% 3.129,43 TAIWAN .TWII 6964,60 -0,94% 8.778,39 SEUL .KS11 1.490,25 -0,79% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 2350,655 -2,62% 3.375,407 SYDNEY .AXJO 5007,5 -0,15% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 14.346,59 -0,72% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 26 agosto (Reuters) - Le piazze asiatiche cadono di oltre l'1%, mentre il nuovo crollo dei titoli finanziari americani ricorda agli investitori la fragilità dell'economia globale.

Le preoccupazioni sulla crescita mondiale sono state alimentate dal taglio delle stime di crescita del Fondo monetario internazionale, che ha rivisto al ribasso le previsioni per il 2008 e il 2009.

I mercati asiatici temono ripercussioni sulle proprie economie della crisi bancaria occidentale: è della scorsa settimana la notizia dell'insolvenza dell'americana Columbian Bank and Trust, mentre anche la banca centrale danese ha dovuto prendere il controllo di un istituto finanziario per evitarne il fallimento.

Il presidente dell'autorità di controllo della Corea del Sud ha inoltre espresso ieri le proprie preoccupazioni sulla possibilità che la banca di stato Kdp acquisisca una quota della banca d'affari americana in difficoltà Lehman Brothers LEH.N.

Particolarmente negativa è la Borsa di SHANGHAI, per il rallentamento della crescita dei profitti societari, seguita a ruota da HONG KONG e SINGAPORE.

Alle 8,55 circa il cambio dollaro/yen JPY= è a quota 109,66/70 da 109,32 yen dell'ultima chiusura Usa, mentre l'euro/dollaro scende a 1,4686/88 dollari da 1,4749 dollari.

Il greggio scambia vicino alla parità con il contratto sul crude Usa CLc1 a 115,05 dollari al barile (-0,06) e su quello sul Brent LCOc1 sopra i 114 dollari al barile (+0,05).

Intorno alle 8,55 l'indice MSCI dell'area Asia-Pacifico, che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS, scende dell'1,36%, mentre il Nikkei ha chiuso in calo dello 0,78% a 12.778,71 punti.

SHANGHAI .SSEC perde quasi il 3% a causa del rallentamento della crescita dei profitti societari e dalle preoccupazioni per la debolezza dei mercati occidentali. Il volume di scambi è stato tuttavia molto ridotto. I titoli delle società di brokeraggio, spesso considerati indicatori delle prospettive dell'intero mercato, hanno guidato il crollo, con il più grande broker quotato, CITIC Securities (600030.SS: Quotazione), in perdita del 5,82% a 17,65 yuan.

SINGAPORE .FTSTI cade, colpito in particolar modo dal crollo dei titoli della società di ingegneria AusGroup (AUSG.SI: Quotazione), in calo di quasi il 9%, dopo i risultati deludenti registrati nel quarto trimestre.

HONG KONG .HSI perde oltre l'1%, colpita dalle preoccupazioni per lo stato finanziario mondiale, annullando la corsa al rialzo di cui era stata protagonista ieri.

SYDNEY .AXJO è in territorio negativo, ma con perdite minori rispetto alle altre borse asiatiche e resta lontana dai minimi di seduta, con gli investitori che tentano di concludere affari vendendo azioni eccessivamente scambiate nei giorni scorsi, come quelle di Australia & New Zealand Banking Group (ANZ.AX: Quotazione).