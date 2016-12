BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in rialzo dopo Fomc, sale Sinopec

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,35 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 318,80 +1,34 247,35 HONG KONG .HSI 18.230,19 +1,89 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.302,20 +1,02 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.457,61 +1,22 4.591,22 SEOUL .KS11 1.392,73 +2,12 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.923,217 +0,01 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.856,0 +1,29 3.722,30 INDIA .BSESN 14.472,16 +0,35 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 24 giugno (Reuters) - Le borse del sud est asiatico hanno accolto positivamente la conclusione della temuta riunione di politica monetaria della Federal Reserve.

I tassi sono stati mantenuti invariati e la banca centrale ha dichiarato di non volerli aumentare ancora per qualche tempo.

Inoltre, pur restando le preoccupazioni sulla salute dell'economia, i mercati finanziari, secondo la Fed, sarebbero in via di miglioramento.

"Ci sono state poche sorprese nei commenti del Fomc (la riunione di politica monetaria della Fed) e nella decisione sui tassi. Questo è stato vissuto come un sollievo, in quanto ha rimosso qualche incertezza", commenta un analista di Goodmorning Shinhan Securities a Seul.

Verso le 8,35 l'indice regionale MSCI che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS guadagna l'1,34%, mentre Tokyo ha chiuso in rialzo del 2,15%.

Tra le singole piazze sale HONG KONG .HSI dove il maggiore raffinatore cinese di petrolio Sinopec (0386.HK: Quotazione) (600028.SS: Quotazione), quotato anche sulla borsa di SHANGHAI .SSEC, ha accettato di comprare la svizzera Addax Petroleum per 7,24 miliardi di dollari, in quella che potrebbe diventare la maggiore acquisizione cinese all'estero. Il titolo della società sale dell'1% circa.

A Shanghai i finanziari sono misti, indebolendo l'intero indice, dopo la notizia stampa di investigazioni in corso volute dalle autorità di sorveglianza per scoprire se i prestiti alle banche siano stati illegalmente investiti in azioni e nel mercato immobiliare.

In rialzo SEUL .KS11, dove la parte del leone è giocata oggi dai tecnologici come Samsung (005930.KS: Quotazione), a +1,38%, dai finanziari come KB Financial (105560.KS: Quotazione), a +2,76%, e dai titoli legati alle commodities.

Finanziari in rialzo a TAIWAN .TWII sulla scia di un inaspettato accordo di supervisione finanziaria tra l'isola e il governo di Pechino.

Buona performance a SYDNEY .AXJO dove la revisione al rialzo delle stime di crescita economica del paese, fatta dal Fondo monetario internazionale, ha spinto in risalita le società con interessi più legati all'economia nazionale. Bene anche i minerari, sulla stabilizzazione dei prezzi di metalli e petrolio.

Coperture protagoniste sulla borsa INDIANA .BSESN nell'ultimo giorno dei contratti mensili sui derivati. In evidenza la società di prestiti al settore privato Icici Bank (ICBK.BO: Quotazione), in rialzo dell'1,8%.