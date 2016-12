BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in misti dopo dichiarazioni G20

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,45 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 389,78 +0,08 247,35 HONG KONG .HSI 20.978,21 -0,34 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.670,84 +0,13 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.345,22 +0,29 4.591,22 SEOUL .KS11 1.691,48 -0,14 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.841,996 -0,43 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.713,300 +0,26 3.722,30 INDIA .BSESN 16.755,64 -0,16 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 25 settembre (Reuters) - Le borse asiatiche sono miste negli scambi di oggi, aiutate dai finanziari dopo l'annuncio da parte dei leader mondiali del G20 di mantenere i pacchetti di stimolo all'economia finchè la ripresa sarà consolidata. Il dollaro reagisce invece perdendo terreno su un basket delle principali valute.

Il paniere delle borse asiatiche .MIAPJ0000PUS che esclude il Giappone, alle 8,45 ora italiana guadagna lo 0,7% a 389,78 punti. L'indice giapponese Nikkei .N225 ha chiuso in calo del 2,64% appesantita in particolare dal settore bancario.

Riduce le perdite HONG KONG a metà seduta, in calo dello 0,38%. Pesano i titoli tlc come China Mobile (0941.HK: Quotazione) e i bancari come HSBC (0005.HK: Quotazione) e Bank of China (3988.HK: Quotazione).

In ribasso anche SHANGHAI, appesantita dal calo dei metalli sulla notizia che la Ue ha deciso di applicare per 5 anni misure anti dumping sull'alluminio importato da tre paesi, tra cui la Cina. Aluminium Corp of China (Chalco) (601600.SS: Quotazione) cede oltre il 2%, Baoshan Iron and Steel (600019.SS: Quotazione) è in calo dello 0,3% e MCC (601618.SS: Quotazione) cede oltre il 2,6%.

SEOUL conclude in lieve ribasso nonostante l'annuncio dei leader del G20 di voler mantenere i pacchetti di stimoli all'economia ancora per un po'. Hynx scivola su voci di una possibile cesssione di quote a prezzi scontati.

TAIWAN chiude in rialzo dello 0,29%, aiutato dai bancari come Furbon Bank (2881.TW: Quotazione) dopo che la banca centrale del paese ha lasciato invariati i tassi e ha detto che l'economia si contrae ad un ritmo più lento.

Chiusura in positivo anache per SYDNEY grazie ai bancari in spolvero sulla scia di un'acquisizione messa a segno da Australia and New Zeland Banking Group (ANZ.AX: Quotazione).