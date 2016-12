BORSE ASIA-PACIFICO-Indici in calo in seduta volatile, giù Cina

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,50 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 361,88 -0,92 247,35 HONG KONG .HSI 20.324,23 -0,91 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.592,31 -0,77 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.809,41 -0,42 4.591,22 SEOUL .KS11 1.601,38 -0,67 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.925,16 -2,3 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.405,8 -0,46 3.722,30 INDIA .BSESN 15.630,84 +0,03 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 25 agosto (Reuters) - Le borse asiatiche scivolano negli scambi di oggi, dopo il rally messo a segno ieri, appesantite soprattutto dai titoli legati alle banche e all'energia. Gli investitori si mantengono prudenti in attesa di ricevere maggiori indicazioni sul ritmo effettivo della ripresa.

In calo le piazze cinesi, negli ultimi giorni caratterizzate da forte volatilità, soprattutto al ribasso, dopo che il premier Wen Jibao ieri, a mercati chiusi, ha espresso preoccupazioni per la ripresa economica.

A pesare sui listini anche il greggio, che oggi scivola sotto i 74 dollari al barile.

Intorno alle 8,50 l'indice MSCI .MIAPJOOOOPUS, che esclude il Giappone, cede lo 0,92 a 361,88 punti. A Tokyo l'indice Nikkei .N225 ha concluso a -0,79% a 10.497.36.

SHANGHAI cede quasi il 5% su prese di profitto e sul calo del settore bancario. Il premier Wen Jibao, ieri a mercati chiusi, ha annunciato che la Cina manterrà la politica monetaria espansiva per aiutare l'economia e stimolare i consumi interni.

HONG KONG cede l'1,1% con le banche come China Construction Bank (0939.HK: Quotazione) a guidare i ribassi. Male anche Chalco (2600.HK: Quotazione) che ha annunciato risultati dleudenti per il quarto trimetre consecutivo per via della bassa domanda di allumnio. In rosso anche China Life (2628.HK: Quotazione), in attesa di dati trimestrali che si preannunciano buoni.

TAIWAN è appesantita dai titoli finanziari come Taishin Financial (2887.TW: Quotazione), peggiori del paniere e dei tecnologici come la produttrice di pc Quanta (2382.TW: Quotazione).

A SEUL, dove calano il settore automotive, il tech e le banche, la seduta chiude in ribasso dello 0,67%.

La borsa di SYDNEY ha concluso in calo dello 0,5% % su prese di profitto dopo il rally di ieri e appesantita dalle banche. Wesfamers (WES.AX: Quotazione) crolla sulla notizia di una maggiore competizione per i suoi negozi di hardware.