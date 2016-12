BORSE ASIA-PACIFICO - Prevalentemente in calo, rialzo finanziari

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,25 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 271,67 -0,35 247,35 HONG KONG .HSI 15.148,32 -0,43 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 1.846,75 -0,76 1.761,56 TAIWAN .TWII 5.880,77 +0,09 4.591,22 SEOUL .KS11 1.354,10 -1,07 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.470,360 +0,25 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.712,30 -0,82 3.722,30 INDIA .BSESN 11.155,19 +0,17 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 24 aprile (Reuters) - Le borse asiatiche sono prevalentemente in calo, nonostante il rialzo dei finanziari.

Inizia a sentirsi la tensione in vista dei risultati degli stress test sui 19 maggiori istituti americani, che dovrebbero essere diffusi il 4 maggio.

L'indice regionale MSCI dell'Asia-Pacifico che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS perde intorno alle 8,25 lo 0,3% circa mentre Tokyo .N225 ha chiuso in calo dell'1,57%.

Tra i singoli mercati, a SYDNEY .AXJO è il minerario Bhp Billiton (BHP.AX: Quotazione) a guidare la ritirata sulla diminuzione del prezzo del rame, mentre i finanziari risentono dell'apertura della stagione delle trimestrali la prossima settimana.

A SEUL .KS11 pesa Samsung Electric (005930.KS: Quotazione) nonostante l'annuncio di risultati forti. Fanno tuttavia da contraltare le banche, in deciso rialzo.

Si avvia verso il primo declino settimanale dopo sei settimane la borsa di SHANGHAI .SSEC, sebbene i titoli auto e finanziari alimentino il rialzo. Un quotidiano cinese ha detto oggi che le autorità di regolamentazione bancarie aumenteranno la supervisione per assicurarsi che i prestiti delle banche raggiungano l'economia reale.

E' ancora la possibilità di un accordo sul settore finanziario tra TAIWAN .TWII e il governo di Pechino a far salire i titoli delle banche dell'isola. Cathay Financial (2882.TW: Quotazione) guadagna oltre l'1,5% in vista dell'apertura delle trattative.

A SINGAPORE .FTSTI il calo è causato dalla terza società immobiliare del paese, Keppel Land KLAN.SI, a -5,8% sull'annuncio di un aumento di capitale da 712,3 milioni di dollari locali.