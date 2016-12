BORSE ASIA-PACIFICO - Crollo guidato da SEUL su timori per utili

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,20 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 220,79 -6,12% 420,30 HONG KONG .HSI 13.118,97 -4,66% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.615,49 -7,46% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.579,62 -3,19% 8.778,39 SEUL .KS11 938,75 -10,57% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.838,195 -1,97% 3.375,40 SYDNEY .AXJO 3.869,4 -2,64% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 9.075,48 -7,12% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 24 ottobre (Reuters) - Seduta nera per le borse dell'Asia-Pacifico con la stagnazione economica globale e l'instabilità dei mercati emergenti che inizia a penalizzare le prospettive di utile di aziende come Sony (6758.T: Quotazione), costringendo gli investitori a cercare rifugio nei titoli di stato e nello yen.

Guidato dal ribasso dell'11% della borsa coreana, l'indice regionale MSCI viaggia in calo di oltre il 6% e si prepara a chiudere l'ottava settimana all'insegna della lettera.

"Gli investitori si stanno concentrando adesso sui mercati emergenti a mano a mano che la crisi del credito inizia a far sentire i suoi effetti anche lì", ha commentato Mitsuru Sahara, senior manager delle vendite in valuta da Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ a Tokyo. "L'avversione al rischio è destinata solo ad aumentare", ha aggiunto.

A SEUL il KOSPI è sceso sotto la soglia psicologica dei 1.000 punti per la prima volta dal giugno 2005, affossato da Samsung (005930.KS: Quotazione). Il primo produttore mondiale di chip di memoria e di schermi LCD ha annunciato utili che evidenziano quanto profondamente la domanda abbia risentito della crisi finanziaria globale. Gli esportatori deprimono TAIWAN .TWII ai minimi degli ultimi cinque anni. Il warning di Sony si fa sentire a SINGAPORE .STI, pesando su tecnologici come Chartered Semiconductor CSMF.SI. HSBC zavorra HONG KONG .HSI complice l'aumento delle sofferenze in Asia. Contiene le perdite, viceversa, la borsa a SHANGHAI .SSEC.