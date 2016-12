BORSE ASIA-PACIFICO - Netto progresso su speranze ripresa

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,50 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 364,31 +2,54 247,35 HONG KONG .HSI 20.496,78 +1,46 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.597,74 +2,08 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.838,25 +2,76 4.591,22 SEOUL .KS11 1.612,22 +1,98 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.990,16 +1,01 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.426,10 +3,16 3.722,30 INDIA .BSESN 15.570,89 +2,16 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 24 agosto (Reuters) - Le borse asiatiche sono tutte in territorio positivo negli scambi di oggi, sulla scia di Wall Street che venerdì ha concluso in rilazo dopo buoni dati relative alle vendite di case esistenti e grazie alle parole di ottimismo del governatore delal Fed Ben Bernanke che hanno riacceso le speranze per la ripresa economica.

Bene anche le piazze cinesi, caratterizzate da forte volatilità, soprattutto al ribasso, nelle scorse sedute. Shanghai e Hong Kong hanno tratto beneficio soprattutto dai finanziari e dai titoli legati al settore energetico.

Ad aiutare i listini anche il greggio, che oggi scambia oltre i 74 dollari al barile .

"Le persone si sento molto più sicure e stanno ritornando a investire sui mercati i propri soldi", commenta Chris Kimber, adviser di Bell Potter Securities.

Intorno alle 8,50 l'indice MSCI .MIAPJOOOOPUS, che esclude il Giappone, guadagna il 2,55% a 364,31. A Tokyo l'indice Nikkei .N225 ha chiuso in deciso rialzo a 3,35%.

HONG KONG cresce di oltre l'1%, sul rinnovato ottimismo per l'economia globale, con i titoli legati al petrolio e i finanziari in forte rialzo dopo che Sinopec (0386.HK: Quotazione) e China Cnstruction Bank (0939.HK: Quotazione) hanno riportato utili al disopra delle attese.

Tonica anche SHANGHAI sulla scia dei finanziari, migliore del listino Sinopec (600028.SS: Quotazione) che scambia in rialzo intorno al 2,4%. Sul mercato cinese influiscono anche le molte Ipo che si sono susseguite nell'ultimo periodo. Evribright Securities (601788.SS: Quotazione), che ha debuttato a Shangai la scorsa settimana è scesa del 2,8% a 24 yuan.

Sale di oltre il 2% la borsa INDIANA, con gli energetici, come Reliance Industries (RELI.BO: Quotazione) e Natural Gas Corp (ONGC.BO: Quotazione), a guidare i rialzi aiutati dal greggio. Bene anche Tata Steel (TISC.BO: Quotazione) dopo che il quotidiano Times ha riportato che la controllata europea Corus si sta preparando a riamentare la produzione sul miglioramento della domanda.

SEUL chiude al massimo da 13 mesi, sostenuto dai tecnologici, con Samsung (005930.KS: Quotazione) che ha concluso a +3,34%, al massimo da sempre, su prospettive in miglioramento per il settore tech.

La borsa di SYDNEY ha concluso in rilazo del 3,2% grazie ai forti rialzi di titoli legati alle materie prime e al settore edilizio su segnali di miglioramento delle prospettive economiche globali.