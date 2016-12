BORSE ASIA-PACIFICO - Indici ancora in rialzo, bene Hong Kong

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 345,96 +0,99 247,35 HONG KONG .HSI 19.702,17 +2,36 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.468,89 +0,74 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.980,88 -0,06 4.591,22 SEOUL .KS11 1.496,49 +0,16 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.329,11 +0,99 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.064,10 -0,11 3.722,30 INDIA .BSESN 15.053,00 +1,41 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 23 luglio (Reuters) - Giornata positiva per le borse asiatiche, alimentate dal rialzo dei titoli energetici nonostante tra gli investitori affiorino dubbi su quanto possa ancora spingersi in alto la rivalutazione conseguente alle buone trimestrali Usa e al ritrovato ottimismo sull'economia.

Gli operatori al momento sembrano soprattutto guardare al mercato azionario come a un indicatore della rinata propensione al rischio.

"Il mercato ha fatto una bella corsa e sempre più gente comincia a chiedersi se i titoli non comincino a essere un po' cari", ha commentato Martin Angel, dealer di Paterson Securities in Australia. "Non mi sorprenderei se ora il mercato decidesse di tirare un po' il fiato".

Alle 8,30 l'indice MSCI che esclude il Giappone .MIAPJOOOOPUS guadagna lo 0,99%, mentre in precedenza la Borsa di Tokyo aveva chiuso a +0,72%.

Non sembra intenzionata a tirare il fiato HONG KONG, che guadagna oltre il 2% dopo la chiusura in negativo di ieri. A dare impulso all'Hang Seng sono soprattutto i titoli immobiliari ed energetici, con il più grosso raffinatore di petrolio asiatico, Sinopec (0386.HK: Quotazione), China Construction Bank (0939.HK: Quotazione) e Sun Hung Kai Properties (0016.HK: Quotazione) che crescono tra il 3 e il 5%. BOMBAY continua a godere dell'ottimismo sulle prospettive di ripresa e sulle buone trimestrali Usa, con un'altra buona giornata per Reliance Industries (RELI.BO: Quotazione) e Icici Bank (ICBK.BO: Quotazione).

Gli immobiliari spingono anche SINGAPORE, che recupera la flessione di ieri con Keppel Land KLAN.SI che nel secondo trimestre registra un incremento di utile netto del 10,4%.

Più contenuti i rialzi a SHANGHAI, dopo le fiammate dei giorni scorsi. Qui sono i bancari a guidare i rialzi, sulla base delle previsioni di un aumento del credito che dovrebbe portare a maggiori profitti per il settore. Bank of Communication (601328.SS: Quotazione) arriva a salire del 5%.