BORSE ASIA-PACIFICO - Indici misti, Sydney cresce su commodity

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,45 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 394,54 +0,31 247,35 HONG KONG .HSI 21.554,06 -0,65 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.664,31 -0,14 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.376,76 -1,24 4.591,22 SEOUL .KS11 1.711,47 -0,43 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.848,713 -1,69 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.734,100 +1,51 3.722,30 INDIA .BSESN 16.835,54 -0,28 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 23 settembre (Reuters) - Le borse asiatiche sono miste, con Sydney che è il listino che cresce maggiormente nella regione sulla scia dei rialzi delle commodity.

Anche il dollaro, al minimo da 13 mesi contro il basket delle principali valute, ha favorito i titoli crrelati al biglietto verde come quelli relativi alle materie prime, favorendo il mercato australiano.

Le borse cinesi, caratterizzate di recente da forte volatilità soprattutto al ribasso, sono invece in calo appesantite da timori per la ripresa, nonostante il presidente Hu Jintao abbia dato rassicurazioni sul fatto che intende lasciare invariati i tassi di interesse.

Il paniere delle borse asiatiche .MIAPJ0000PUS che esclude il Giappone, intorno alle 8,45 ora italiana avanza dello 0,31% a 394,54 punti. I volumi scambiati restano ancora limitati per via della chiusura della borsa di Tokyo.

HONG KONG cede lo 0,43% con Sinopharm (1099.HK: Quotazione) che dopo il rally iniziale che ha seguito la quotazione in borsa ha perso spinta. In calo anche i bancari cone HSBC (0005.HK: Quotazione), ICBC (1398.HK: Quotazione), Bank of China (3988.HK: Quotazione).

SHANGHAI scivola dell'1,43% negli scambi di oggi. Giù soprattutto i titoli legati all'acciaio su timori di un rallentameto della domanda. In calo di oltre il 6% Tnagshan Iron and Steel 000709.SZ su voci che la sua controllante Hebei Iron and Steel Group, quarto gruppo al mondo nel settore, ha tagliato i prezzi perchè un eccesso di offerta pesa sul mercato.

Perde terreno SEOUL, a guidare i ribassi Hynix (000660.KS: Quotazione) e Hyosung (004800.KS: Quotazione). Sale Hyundai Motor (005380.KS: Quotazione) e il settore auto, favorito da buone prospettive sulle vendite in Europa.

TAIWAN chiude la seduta in calo dell'1,24% appesantita dai titoli finanziari, con gli investitori cauti in attesa della riunione della banca centrale.

Conclude in rialzo dell'1,5% SYDNEY, mentre i prezzi delle materie prime, come rame e greggio, fanno migliorare i minerari come BHP Billinton (BHP.AX: Quotazione). Anche banche e retail avanzano sull'ottimismo per la ripresa.