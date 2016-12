BORSE ASIA-PACIFICO - Prevalentemente in positivo, giù Taiwan

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,50 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 271,37 +1,39 247,35 HONG KONG .HSI 15.166,94 +1,94 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 1.858,51 +0,82 1.761,56 TAIWAN .TWII 5.875,24 -0,18 4.591,22 SEOUL .KS11 1.368,80 +0,94 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.464,013 +0,12 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.743,00 +2,04 3.722,30 INDIA .BSESN 10.975,97 +1,46 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 23 aprile (Reuters) - Giornata incerta per le borse asiatiche, che si mantengono prevalentemente in positivo, con l'unica eccezione di Taiwan.

La forza dei titoli tech e auto si confronta però con il risvegliarsi del pessimismo sul settore finanziario dopo le perdite di Morgan Stanley (MS.N: Quotazione) e le indiscrezioni stampa su una possibile perdita annuale da 700 miliardi di yen della giapponese Nomura (8604.T: Quotazione).

Alla forza di SYDNEY .AXJO, di HONG KONG .HSI e della borsa INDIANA .BSESN fanno da contraltare il calo di TAIWAN .TWII e l'alta variabilità di SHANGHAI .SSEC.

L'indice regionale MSCI dell'Asia-Pacifico che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS alle 8,50 sale di quasi l'1,4% mentre Tokyo .N225 ha chiuso in rialzo dell'1,37%.

Tra i singoli listini sale la borsa australiana .AXJO sostenuta dai forti acquisti sui titoli minerari, con Rio Tinto (RIO.AX: Quotazione) in rialzo di oltre il 6%. Un'offerta di rilevamento lanciata sul produttore di birra Lion Nathan LNN.AX fa inoltre sperare in ulteriori fusioni nel settore.

Bene anche la borsa indiana .BSESN e SEUL .KS11. Se sulla prima il rialzo è provocato principalmente dal ritorno di alcuni investitori sul mercato dopo il calo del 2% nelle tre precedenti sedute, sulla seconda sono i risultati sopra le attese di Hyundai Motor (005380.KS: Quotazione) a incoraggiare la ripresa dei titoli auto.

Nonostante il rialzo complessivo sulla borsa di HONG KONG .HSI con la ripresa di Hsbc (0005.HK: Quotazione), l'umore generale resta basso, minato dalla debolezza del mercato cinese e dalle preoccupazioni sui risultati degli stress test delle banche americane. Il principale operatore di rete fissa Pccw (0008.HK: Quotazione) perde oltre il 10% sull'annuncio di non volere estendere la scadenza chiave per il suo piano di privatizzazione da 2,2 miliardi di dollari.

A SINGAPORE .FTSTI è il terzo maggior promotore immobiliare del paese a essere al centro dell'attenzione. Keppel Land KLAN.SI è infatti salito di quasi il 3% nonostante il calo del 38,8% dell'utile netto nei primi tre mesi dell'anno.

Dopo aver viaggiato in negativo per gran parte della seduta, SHANGHAI .SSEC si accoda alle altre borse asiatiche sebbene il pessimismo sia diffuso, con le banche in calo e la notizia riportata da un quotidiano che la maggior parte delle 63 società cinesi quotate in borsa che hanno dato stime sul primo trimestre ha indicato cali dell'utile o perdite.

Sono invece i finanziari a trascinare al ribasso la borsa di TAIWAN .TWII, con Cathay Financial (2882.TW: Quotazione) a -2,7%.