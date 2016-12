BORSE ASIA-PACIFICO - Indici rimbalzano dopo Wsj su Citigroup

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,35 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 220,77 +2,06 247,35 HONG KONG .HSI 13.122,02 +3,33 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 1.620,40 +1,6 1.761,56 TAIWAN .TWII 4.477,78 +0,92 4.591,22 SEOUL .KS11 1.099,55 +3,15 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.305,777 +1,96 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.351,2 -1,5 3.722,30 INDIA .BSESN 8.843,21 -2,21 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 20 febbraio (Reuters) - Le borse asiatiche hanno rimbalzato e le quotazioni dell'oro si sono indebolite stamani: gli investitori sono stati incoraggiati a tornare sugli asset rischiosi dopo le indiscrezioni stampa secondo le quali lo stato americano potrebbe arrivare a detenere fino al 40% di Citigroup (C.N: Quotazione) e non procedere a una completa nazionalizzazione.

L'indice regionale MSCI che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS ha rimbalzato dopo aver toccato un minimo degli ultimi tre mesi e, intorno alle 8,30, guadagna circa due punti percentuali sostenuto in particolare dai tecnologici.

In grande spolvero HONG KONG .HSI, anche se HSBC (0005.HK: Quotazione) resta indietro in vista dell'appuntamento con la trimestrale. Bancari e tecnologici danno slancio a SEUL .KS11 e anche SINGAPORE .FTSTI mette a segno un rialzo di oltre un punto percentuale. Produttori di memorie DRAM come Powership 5346.TW balzano a TAIWAN .TWII sulle voci di un piano del governo per il consolidamento del settore. In controtendenza la borsa australiana, zavorrata da Rio Tinto (RIO.AX: Quotazione): il gigante dell'industria estrattiva ha sofferto per l'indebolimento dei prezzi dei metalli e per i dubbi sul deal Chinalco.

Sul mercato valutario l'euro guadagna l'1,4% EUR= contro dollaro e il biglietto verde cede lo 0,5% nei confronti dello yen JPY=. L'oro sul mercato spot XAU= ritraccia poco sotto i 985 dollari dopo aver toccato i massimi dal marzo 2008 venerdì a 1.005,40 dollari.