BORSE ASIA-PACIFICO -Pesanti su materie prime e settore auto

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 9,00 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 237,82 -2,87% 420,30 HONG KONG .HSI 14.144,12 -3,27% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.726,90 -1,06% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.405,86 -2,86% 8.778,39 SEUL .KS11 1.144,31 -2,99% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.897,255 -4,55% 3.375,40 SYDNEY .AXJO 3.531,40 -0,73% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 9780,10 -1,47% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 23 dicembre (Reuters) - Le borse asiatiche scambiano con il segno meno per la terza seduta consecutiva, mentre il prezzo de petrolio CLc1 scende sotto i 40 dollari al barile appesantendo il settore degli energetici e il settore auto cala dopo l'annuncio di ieri di Toyota relativo al prossimo futuro.

Le previsioni economiche incerte continuano a sostenere i titoli di stato dai rendimenti non elevati ma sicuri.

L'asta record di titoli a 2 anni di ieri da 38 miliardi di dollari, con un rendimento inferiore a 1 dollaro ne è la prova. E oggi avverrà l'asta dei Treasuries a cinque anni.

Intorno alle 9,00 l'indice MSCI dell'Asia-Pacifico .MIAPJ0000PUS perde il 2,83%. Gli scambi restano però sottili in Asia per via delle vacanze in Giappone.

Alla stessa ora il petrolio CLc1 perde 47 centesimi a 39,44 dlr/barile.

La borsa di SHANGHAI .SSEC crolla intorno al 5% dopo che la banca centrale cinese ha tagliato i tassi di interesse di 27 punti base, con una mossa che ha disorientato gli investitori perchè è stata una manovra minore rispetto a quella ad azioni più aggressive di altre banche centrali.

Già la scorsa settimana la BoJ hanno abbassato i tassi vicino allo zero per limitare gli effetti dell'apprezzamento dello yen su altre valute e adottato misure per rilanciare l'economia.

L'ondata di risultati delle principali società quotate attesi questa settimana.

In calo la borsa di SYDNEY .AXJO appesantita dai minerari come BHP Billinton (BHP.AX: Quotazione) e Rio Tinto (RIO.AX: Quotazione) in calo sui timori che il rallentamento economico colpisca la domanda di materie prime.

In netto calo anche SEUL .KS11, appesantita da Hunday (005380.KS: Quotazione) che è crollata di oltre il 10% sulla scia di Toyota (7203.T: Quotazione) che ieri che ha perdita operativa di 150 miliardi di yen (1,7 miliardi di dollari) per l'esercizio in corso, che si chiude il 31 marzo 2009.

BOMBAY cede oltre il 2% appesantita da Larsen e Tourbo (LART.BO: Quotazione) la più grande industria di costruzione del paese, il calo di oltre il 3% dopo l'annuncio di risulati peggiori delle attese. Tata (TAMO.BO: Quotazione) è scesa di oltre il 6% dopo che l'Economic Times ha riportato che la casa automobilistica potrebbe dover iniettare almeno 1 miliardo di dollari per sostenere i suoi marchi di punta Land Rover e Jaguar.